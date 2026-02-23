NFL: Los Cowboys planean dar etiqueta de jugador franquicia al receptor George Pickens

Dallas, Estados Unidos.- Si algo tienen en claro los Dallas Cowboys con respecto a su receptor George Pickens, es que no planean dejarlo ir a ninguna otra parte; esto mientras discuten un contrato a largo plazo con el estelar jugador, a quien incluso podrían aplicarle la etiqueta de franquicia, dijo este lunes el vicepresidente de personal, Stephen Jones.

"Queremos a Pickens aquí", dijo Jones. "Le tenemos mucha importancia. Le quiero, y creo que quiere estar aquí. Así que todo eso es un punto a favor", añadió Jones quien habló con periodistas en el combine de scouting de la NFL, negándose a establecer un plazo para cerrar un acuerdo con Pickens. Los Cowboys tienen hasta el 3 de marzo para usar la etiqueta, tras lo cual hay una fecha límite el 15 de julio para acordar un contrato a largo plazo. La oferta de un año por la etiqueta podría acercarse a los 30 millones de dólares.

"I think when you look at winnable division type stuff, yeah, there's no question that Dallas is in the mix."@tthasselbeck breaks down why franchise tagging George Pickens raises the ceiling for the Cowboys ?? pic.twitter.com/8TjjJkzAqb — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2026

Pickens, que cumplirá 25 el mes que viene, tuvo una gran campaña en Dallas tras un traspaso de pretemporada con Pittsburgh. Logró sus mejores marcas personales con 93 recepciones para 1,429 yardas y nueve touchdowns para una de las mejores ofensivas de la liga en el último año de su contrato de novato.

Pickens fue seleccionado por los Steelers en la segunda ronda procedente de Georgia en 2022, y sus tres años allí estuvieron marcados por suficientes casos de comportamiento cuestionable como para que el entrenador Mike Tomlin cuestionara su madurez.

Pickens se acopló muy bien con Prescott

Pero en Dallas, Pickens prosperó con el quarterback Dak Prescott y el también receptor CeeDee Lamb. Cuando se le preguntó sobre la etiqueta de franquicia durante la temporada, Pickens no quiso decir si la firmaría rápidamente o dejaría que las negociaciones contractuales continuaran.

El receptor es uno de los mejores en la liga

El pasado fin de semana, los Cowboys alcanzaron un acuerdo de 24 millones de dólares por tres años para renovar al corredor agente libre Javonte Williams. Al igual que Pickens, Williams rejuveneció su carrera en la primera temporada del jugador de 25 años con Dallas. Sus 1,201 yardas por tierra fueron la mayor cantidad para un corredor de Dallas desde que el dos veces campeón de yardas por tierra Ezekiel Elliott logró 1,357 en 2019.

Fuente: Tribuna del Yaqui