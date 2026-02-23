Por problemas de seguridad, el amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia podría ser sin público

Querétaro, Querétaro.- La Selección Mexicana tendrá un partido amistoso contra Islandia en el Estadio Corregidora, casa de los Gallos Blancos de la Liga MX, aunque en las últimas horas se ha puesto en duda su realización por los problemas de seguridad recientes. Aunque hasta el momento dicho compromiso sigue en pie, se estaría analizando la posibilidad de celebrarlo a puerta cerrada, sin permitir la entrada de aficionados.

Estas medidas serían a consecuencia de los recientes bloqueos carreteros y ataques armados en las zonas urbanas de 21 entidades del país, derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, quien fungiera como líder y fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación. Este hecho causó la suspensión de varios eventos deportivos como el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil y partidos de la Liga Expansión MX.

En primera instancia, durante la tarde del domingo 23 de febrero, trascendió la confirmación de dicho encuentro, pues varios de los jugadores convocados y parte del cuerpo técnico arribaron al hotel de Querétaro donde se hará la concentración. Se espera que el 24 del mismo mes arriben los elementos restantes para comenzar con los entrenamientos grupales.

#Deportes | Liga MX Femenil y otros eventos deportivos son cancelados por el abatimiento del 'Mencho' en Jalisco uD83DuDEABuD83DuDEBAhttps://t.co/zQ1OHEe9H1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

¿El amistoso en riesgo?

Por parte de la Federación Mexicana de Futbol, no se ha emitido algún comunicado al respecto, lo que ha dado puerta a las especulaciones sobre la realización de dicho encuentro. Uno de ellos proviene de Juan Carlos Ibarrarán, colaborador del portal Récord.

El periodista reveló que las autoridades de la localidad están analizando diferentes escenarios para que las actividades en cancha se puedan realizar con normalidad, aunque una de ellas involucraría celebrar el compromiso sin presencia de los aficionados. En principio, la realización de este encuentro no corre riesgo, aunque el Gobierno de Querétaro tiene como principal meta el salvaguardar la integridad de todas las partes involucradas.

ATENTOS uD83DuDEA8



El partido entre México e Islandia en Querétaro podría jugarse a puerta cerrada. uD83CuDFDF?@chato_jc nos cuenta... uD83DuDC40 pic.twitter.com/ueSOIwoOez — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 23, 2026

Las siguientes horas son clave para conocer las condiciones en las que este encuentro será realizado, por lo que se exhorta a la afición a estar pendiente de los canales oficiales de la FMF. Cabe recordar que, por estos mismos motivos, se tuvo la cancelación del partido entre Gallos Blancos y Bravos de Juárez, el cual se llevaría a cabo en el mismo inmueble.

#Deportes | Liga MX: Suspenden el Querétaro contra Juárez FC tras actos violentos por abatimiento del 'Mencho' uD83DuDEA8?https://t.co/5yoZUj3ugn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui