Rayos de Hermosillo vs Toros Laguna EN VIVO; dónde VER la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa 2026

Hermosillo, Sonora.- Rayos de Hermosillo volverá a saltar a la duela para intentar encontrar su mejor faceta luego de haber comenzado con varias derrotas la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa 2026. Para ello, la quinteta sonorense tendrá una histórica serie, pues se enfrentarán por primera ocasión a los Toros Laguna, equipo debutante en la edición actual del circuito.

Al momento, es Toros quien se encuentra en la primera posición de la tabla; el conjunto lagunero registra un paso perfecto, ya que ha conseguido cuatro victorias en el mismo número de compromisos, todos ellos disputados en el AudiToro (Auditorio Municipal de Torreón). En cambio, Rayos se encuentran en el noveno peldaño y, con su marca de un triunfo y tres descalabros, les alcanza para superar a Ángeles de la CDMX y Pioneros de Los Mochis.

Hermosillo ligará serie en la Arena Sonora luego de que en días anteriores recibiera a Zonkeys de Tijuana, quinteta que pudo quedarse con ambas victorias en su visita a la capital del estado. La primera jornada, el marcador abultado de 84-66 imposibilitó la reacción de los locales y en el segundo juego, la diferencia fue menor, pero con el mismo resultado.

Para los de Tijuana, Tarekeyi Edogi fue el mayor aportador en ofensiva, pues sumando su actuación en ambas jornadas, logró encestar más de 40 unidades, además de anotarse 14 rebotes en 60 minutos sobre la duela. Por parte de los locales, Romeao Ferguson alcanzó a sumar 37 puntos con sus dos actuaciones.

En cambio, los Toros arribarán a tierras sonorenses por primera ocasión, intentando preservar la racha de cuatro victorias que presumen tras las primeras dos series de la temporada. Los de la comarca vienen de medirse ante Pioneros de Los Mochis, equipo al que superó de manera cómoda en ambos compromisos y lo terminó de hundir al último puesto en la tabla de clasificación.

Horarios de la serie Rayos de Hermosillo vs. Toros Laguna

Sede: Arena Sonora, Hermosillo, Sonora

Fecha: Juego 1: martes, 24 de febrero / Juego 2: miércoles, 25 de febrero

Horario: 21:15 horas ambos juegos (horario CDMX).

Dónde ver: MegaSports

Fuente: Tribuna del Yaqui