Real Madrid vs Benfica; dónde ver EN VIVO la vuelta en los playoffs de la Champions League en México

Ciudad de México.- Con la obligación de resistir la mínima ventaja en el partido de ida, el Real Madrid regresará al Estadio Santiago Bernabéu para disputar el cierre de los playoffs de la Champions League. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se enfrentarán al Benfica, intentando retomar el buen paso luego del tropiezo en LaLiga con el que les fue arrebatada la primera posición.

Esta será la continuación del partido de ida donde el Real Madrid consiguió imponerse en el Estadio da Luz de Portugal, casa del Benfica. Los lusitanos dominaron el inicio del compromiso, ya que en los primeros minutos estuvieron cerca de inaugurar el marcador digital, aunque les faltó la contundencia en la última línea.

El cierre de la primera mitad tuvo a un Real Madrid más establecido, que le otorgó varias oportunidades de peligro a Kylian Mbappé; una de las más claras fue cuando el francés protagonizó una doble pared en el área, pero su definición se fue apenas desviada. El inicio de la parte complementaria continuó con la misma tónica, pero no fue hasta una buena jugada individual que cayó el único tanto de la jornada.

Vinicius Junior encaró por la banda izquierda y, tras ingresar al área, metió un disparo colocado al segundo palo, que terminó venciendo al arquero rival para colarse apenas en el arco. Luego de la celebración del tanto, se tuvo un triste episodio entre jugadores, pues el atacante brasileño fue víctima de un acto racial.

Gianluca Prestianni, elemento argentino, habría insultado a 'Vini', pues de acuerdo a las declaraciones de Mbappé y otros jugadores del Real Madrid, el futbolista del Benfica le gritó 'mono' a su rival hasta en cinco ocasiones. Esto causó que se activara el protocolo antirracismo, aunque sin consecuencias inmediatas.

Luego de que dichos actos tomaran importancia a nivel internacional, la UEFA anunció que emprendería una investigación especial para determinar las probables sanciones. Un comunicado emitido por parte del ente rector del balompié europeo estableció que Prestianni sería acreedor de una suspensión de un partido, pero en los próximos días el proceso seguirá su curso y podría desembocar en una sanción mayor.

Horarios del Real Madrid vs Benfica

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Miércoles, 25 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX One

Fuente: Tribuna del Yaqui