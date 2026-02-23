Selección Mexicana contará con aficionados en el partido amistoso; se desplegará un operativo reforzado

Querétaro, Querétaro.- Luego de varios rumores sobre una probable suspensión o cambio de sede, el Gobierno de Querétaro habría decidido continuar con el plan inicial de llevar a cabo el amistoso de la Selección Mexicana en el Estadio Corregidora. La casa de los Gallos Blancos recibirá las acciones correspondientes al partido contra Islandia, el mismo que será protegido por un operativo especial que permita garantizar el bienestar de la afición.

Las dudas sobre su celebración provinieron de los diferentes ataques armados y bloqueos carreteros derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el 'Mencho', líder y fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hecho causó que múltiples eventos deportivos, incluyendo el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil y varios partidos de la Liga Expansión MX, fueran pospuestos.

También, el compromiso entre Gallos Blancos y Bravos de Juárez en el Estadio Corregidora tuvo que aplazarse, siendo este el que comenzó con las dudas sobre la disponibilidad del inmueble. En las últimas horas circularon varias versiones, incluyendo la que indicaba que el partido se llevaría a puerta cerrada.

#Deportes | Por problemas de seguridad, el amistoso entre la Selección Mexicana e Islandia podría ser sin público??uD83CuDFDF?https://t.co/hejQSAJhmE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Se jugará con normalidad

De acuerdo a la información publicada en el portal de ESPN, durante la mañana del lunes 23 de febrero se tuvo una reunión del Gabinete de Seguridad de Querétaro con representación de la Federación Mexicana de Futbol, donde se determinó que se seguirá bajo el plan original, aunque se desplegará una cantidad considerable de efectivos para vigilar cualquier incidente.

El gobierno de la entidad recibirá apoyo de las fuerzas federales, pues se asignarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional para resguardar el inmueble. Además, el periodista y conductor, Heriberto Murrieta, reveló que tuvo contacto directo con Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro, quien confirmó de propia voz que la intención inicial es llevar a cabo el encuentro con aficionados en el graderío.

El partido se celebrará en la cancha del Estadio Corregidora este próximo miércoles, 25 de febrero, a las 20:00 horas (horario CDMX).

#Deportes | Selección Mexicana vs Islandia EN VIVO; dónde VER al 'Tricolor' en la preparación para el Mundial 2026 ?uD83EuDD29https://t.co/k59pBaOEHp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui