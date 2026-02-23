Selección Mexicana vs Islandia EN VIVO; dónde VER al 'Tricolor' en la preparación para el Mundial 2026

Querétaro, Querétaro.- Luego de tres meses, la Selección Mexicana volverá a disputar un encuentro en territorio nacional y el Estadio Corregidora fue elegido para un amistoso en febrero. La casa de los Gallos Blancos de Querétaro presenciará el amistoso entre el combinado 'Tricolor' e Islandia, el mismo que forma parte de la preparación para la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que, al formar parte de los países organizadores, México no tuvo que participar en las clasificatorias mundialistas, por lo que la Federación Mexicana de Futbol optó por cerrar una serie de partidos de exhibición para que el conjunto nacional no perdiera el ritmo. Después de su compromiso contra Islandia, se tendrán solo cinco encuentros más antes de que llegue la inauguración del Mundial 2026.

Al no tratarse de una fecha FIFA, los jugadores europeos no están disponibles para ser llamados y la convocatoria se tuvo que realizar solo con elementos que militen en la Liga MX. Bajo esta premisa, el listado fue un fiel reflejo de lo acontecido en el Clausura 2026, pues el equipo que mayor número de jugadores aportó fueron las Chivas del Guadalajara (seis), seguido por las Águilas del América (cinco jugadores).

Un llamado que se responde con el corazón uD83DuDE4C.



Ellos son convocados, todos de la LIGA MX, para defender nuestros colores en el partido de preparación ante Islandia en Querétaro. uD83DuDDD2?



uD83DuDD17 Los detalles: https://t.co/p1trDqb7eC#SomosMéxico uD83DuDC9AuD83EuDD0D??



*Publicidad para México pic.twitter.com/Ku0O90pXHi — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

¿Cuál es el partido más reciente de la Selección Mexicana?

A mediados de enero, el combinado nacional tuvo una gira por Sudamérica, donde consiguió un par de victorias; la primera fue en un gris duelo ante Panamá, donde con un gol en propia puerta, lograron llevarse el triunfo. La 'minigira' concluyó con el partido ante Bolivia, el cual también finalizó con la diferencia mínima, aunque ahora, con anotación de Germán Berterame.

#Deportes | Selección Mexicana supera a Bolivia en agónico triunfo con anotación de Germán Berterame ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE4Chttps://t.co/fq2oa7RD1a — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Antecedentes entre México e Islandia

Estos dos combinados se han enfrentado en un total de cinco ocasiones, donde México tiene un claro dominio ante los europeos. El 'Tricolor' registra tres victorias, mientras que los dos partidos restantes finalizaron en empate, además de que Islandia nunca ha podido marcar un gol ante la Selección Mexicana.

Horarios del México vs. Islandia

Estadio: Estadio Corregidora, Querétaro, Querétaro

Fecha: Miércoles, 25 de febrero

Horario: 20:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca 7 / Canal 5 / TUDN

¡Querétaro, estamos listos para volvernos a encontrar! uD83EuDD29



Nos complace informar que enfrentaremos a Islandia en febrero uD83DuDC4FuD83CuDFFC.



Más ??: https://t.co/S705iA6HbB#SomosMéxico uD83DuDC9A pic.twitter.com/ywCY3Gx1Wp — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui