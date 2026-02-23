Sultanes Femenil se lleva la serie en su visita al Fernando Valenzuela ante Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo, por segunda serie consecutiva, no aprovecha el estadio Fernando Valenzuela y cae ante Sultanes Femenil, en otra jornada más de la Liga Mexicana de Softbol (LMS). Con este resultado, el conjunto de la H cae al sótano del torneo.

Este domingo 22 de febrero, las norteñas superaron 7-6 a la escuadra local y con esto se apuntaron su noveno triunfo del torneo, para así brincar a la quinta posición de la tabla general, a tan solo tres triunfos de las Olmecas de Tabasco, que están en el cuarto puesto.

Fin del juego pic.twitter.com/GOlbN70jIa — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) February 23, 2026

Acciones

Las sonorenses abrieron el marcador en la primera entrada gracias a un cuadrangular de Sona Halajian ante Payton Gottshall que también se llevó de las almohadillas a Yilian Rondón para así poner el juego 2-0 a favor. Para el segundo inning, Naranjeros amplió la pizarra con doblete productor de Mariana Rodríguez. Mientras tanto, el ataque Naranja continuó y Ximena Piri conectó vuelacercas de par de carreras y con esto hizo vibrar al Valenzuela, con ya una sólida ventaja de 5-0.

El gusto les duró poco, ya que Sultanes respondió la apertura de la tercera cortesía de un metrallazo de tres anotaciones de Baylee Klingler ante Sona Halajian. Con este tablazo, Halajian dejó el juego después de lanzar dos entradas y dejar dos corredores de herencia para Rissa Bajusz, quien falló en el relevo, al permitir sencillo de Savannah Wysocki que empató la pizarra 5-5.

La pesadilla en Hermosillo llegó al inning siguiente, cuando Monterrey se colocó al frente con anotación de Guadalupe Piña en bola ocupada para así romper el empate para las visitantes. Morgan Smith ingresó al relevo de Rissa Bajusz y con elevado de sacrificio, Sharlize Palacios remolcó a Baylee Klingler.

En la quinta, Naranjeros de Hermosillo anotó gracias a un wild pitch de la relevista de Sultanes Katerina Kindermanova, llegando a la registradora Paetynn López con la sexta carrera, pero no fue suficiente y al final, las norteñas lograron mantener la ventaja en el último rollo.

El triunfo fue para Yanina Treviño, mientras que el descalabro se lo llevó Rissa Bajusz y el salvamento se lo agenció Katerina Kindermanova. Naranjeros Softbol Femenil deberá darle la vuelta a la página y viajar a Monterrey para enfrentarse a Sultanes Femenil el próximo jueves en el Palacio Sultán, con Shiono Oguri como la responsable de subir a la lomita de los disparos.

Fuente: Tribuna del Yaqui