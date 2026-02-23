UEFA suspende a Prestianni por los presuntos actos racistas contra Vinicius en Champions League

Ciudad de México.- Luego de varios días en una ardua investigación, la UEFA anunció que Gianluca Prestianni será separado de manera provisional del Benfica como consecuencia por su supuesto acto racial cometido contra Vinicius Junior. El jugador argentino no estará disponible para el partido de vuelta en los playoffs de la Champions League, donde el conjunto lusitano visitará al Real Madrid.

Cabe recordar que dicho percance se suscitó durante la ida de la eliminatoria en la Liga de Campeones de la UEFA, donde el cuadro 'merengue' visitó al Benfica. Vinicius marcó el único tanto de ese compromiso y tras su celebración fue cuando ocurrió el lamentable episodio; el brasileño se enfrascó en una discusión con Prestianni y, en cierto punto, el argentino se tapó el rostro para llamar 'mono' a Vinicius hasta en cinco ocasiones.

Esto causó la primera consecuencia inmediata, pues el silbante central detuvo las acciones del compromiso para activar el protocolo antirracial, el mismo que atrasó el compromiso por varios minutos, aunque después fue reanudado con normalidad. Una vez finalizado el encuentro, la UEFA emitió un comunicado donde se establecía que comenzarían una investigación formal por el hecho.

#Deportes | UEFA inicia proceso con Prestianni, jugador del Benfica que lanzó comentarios racistas contra Vinicius ?uD83DuDEA8https://t.co/iSB2JYSS8A — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 18, 2026

Durante las primeras horas del lunes, 23 de febrero, el órgano rector del balompié europeo dio a conocer la resolución inicial de dicho proceso, el cual continuará en los próximos días. Haciendo uso del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, la UEFA estableció que Gianluca violó un estatuto en relación al comportamiento discriminatorio.

El Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario".

El comunicado establece que esta medida es parcial, pues la investigación seguirá su curso y el resultado final del procedimiento se dará a conocer cuando los órganos disciplinarios de la UEFA lo crean pertinente.

UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni y no va a poder jugar en el Bernabeu. pic.twitter.com/9rNkxDdqEZ — Gastón Edul (@gastonedul) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui