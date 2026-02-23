Vinicius Junior rompe el silencio tras ser victima de racismo en la Champions "Son unos cobardes"

Ciudad de México.- Vinicius Junior protagonizó un nuevo capítulo obscuro en el balompié internacional, pues el atacante del Real Madrid fue objeto de comentarios racistas en el partido reciente de la Champions League ante el Benfica. Luego del desafortunado episodio, el brasileño decidió romper el silencio, reaccionando de manera categórica a los actos realizados por Gianluca Prestianni.

Cabe recordar que el percance que involucró a los dos antes mencionados tuvo espacio luego de que Vinicius Junior anotara el único gol del compromiso y, en su celebración, fuera amonestado al considerarse una provocación para los rivales. Luego de eso, discutió con Prestianni y fue ahí cuando el argentino se tapó el rostro para llamar 'mono' al atacante del Real Madrid hasta en cinco ocasiones, de acuerdo a lo comentado por sus compañeros.

A través de sus redes sociales, Vinicius se pronunció por este lamentable acto, dejando un tajante mensaje contra cualquier acto racista. El jugador del Real Madrid insistió en que este tipo de personas carecen de valores y necesitan ocultarse tras una barrera para cometer sus ataques. "Los racistas son, encima de todo, cobardes. Se tienen que colocar la playera en la boca para demostrar que son débiles".

#Deportes | Polémica en Champions League: Vinicius Junior es víctima de racismo en partido del Real Madrid ?uD83DuDE28https://t.co/oJcoarrDpZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

También, el jugador brasileño aceptó que esta no es la primera ocasión en que él como su familia son víctimas de este tipo de percances, además de insistir que el cuerpo arbitral no procedió conforme marca el protocolo antirracismo. "Nada de lo que sucedió hoy es novedad en mi vida y con mi familia; del otro lado, un protocolo mal ejecutado que sirvió de nada".

También, el jugador apuntó que no entiende por qué fue amonestado, mientras que el supuesto agresor pudo continuar en el compromiso sin consecuencias por sus comentarios, y cerró el comunicado lamentando que trascendió más su problema que la victoria de su equipo.

UEFA suspende a Prestianni

Durante la mañana del lunes, 23 de febrero, el ente regulador del balompié europeo dio a conocer la resolución parcial de su investigación, donde estipularon la suspensión provisional de Prestianni para el siguiente compromiso de la Champions League. Además, se estableció que el proceso seguirá su curso y en los próximos días se podría notificar sobre un castigo mayor.

UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni y no va a poder jugar en el Bernabeu. pic.twitter.com/9rNkxDdqEZ — Gastón Edul (@gastonedul) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui