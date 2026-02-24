¡Al estilo Gago! Gabriel Milito podría dejar al Guadalajara y la Liga MX para dirigir a River Plate

Ciudad de México.- Gabriel Milito, actual entrenador de las Chivas del Guadalajara, podría dejar al equipo y a la Liga MX en medio torneo luego de que varios medios especializados lo coloquen como el nuevo estratega de un grande del balompié argentino. El mandamás del 'Rebaño Sagrado' podría sellar su salida en los próximos días, luego de que le haya llegado una oferta proveniente de River Plate.

Esta no es la primera ocasión que Milito es pretendido por un equipo argentino en las últimas semanas; hace poco tiempo, trascendió que Club Atlético Independiente había contactado al estratega para ofrecerle un puesto en la directiva del conjunto, a lo cual recibieron una respuesta negativa. Ahora la propuesta es más interesante, pues le permitiría permanecer a nivel de cancha con uno de los clubes más importantes de todo el continente.

El origen de este rumor se debió al despido de Marcelo Gallardo, quien fungía como ajedrecista del 'Millonario', pero venía arrastrando un mal paso y su derrota ante Banfield terminó por sentenciar el final en su estadía con el equipo blanquirrojo. Desde la directiva de River Plate se estarían analizando a varios candidatos, entre los que resalta el nombre de Gabriel Milito.

¡Atención, Chivahermanos! uD83DuDE33uD83DuDC10



Gabriel Milito es opción para dirigir a este equipo GRANDE https://t.co/arMdrr4C8M — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 24, 2026

También ha trascendido de manera extraoficial que se está contemplando el firmar a Hernán Crespo o a Santiago Solari, quien tuvo su paso por Águilas del América y que desde el 2022 trabaja en las oficinas del Real Madrid. Además, nombres como los de Pablo Aimar, cuerpo técnico de la Selección Argentina, y Ramón Díaz se encuentran en la terna.

Esto sería un duro golpe para las Chivas del Guadalajara, que acaba de perder su paso invicto en el Clausura 2026 con la apretada derrota ante el Cruz Azul. Así mismo, el 'Rebaño Sagrado' perdió a su capitán, Luis Romo, quien podría estar alejado de las canchas por varias semanas más.

#Deportes | Gabriel Milito descarta molestia por haber perdido el invicto con Chivas: "Ganar todo es imposible"??uD83DuDE2Fhttps://t.co/X3cWSqQrtk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Este caso recuerda de manera directa al caso de Fernando Gago; el entrenador argentino duró menos de un año en las riendas de Chivas, hasta que se anunció que había ejecutado su cláusula de salida para integrarse a Boca Juniors. Gago negó en diversas ocasiones sus intenciones de salir del Guadalajara, por lo que el repentino anuncio de su baja causó el descontento de la afición rojiblanca.

#Deportes | Insultos y abucheos; así recibió la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Akron uD83EuDEE3?https://t.co/efeuGdKCNt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui