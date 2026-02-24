Atlético de Madrid 'caza' al Club Brujas y se clasifica a octavos de final en la Champions League

Ciudad de México.- Cumpliendo los pronósticos, el Atlético de Madrid venció al Club Brujas con marcador global de siete anotaciones por cuatro y con ello, avanzaron a los octavos de final en la Champions League. El noruego Alexander Sørloth fue el principal artífice de la goleada, pues se anotó tres de las cuatro dianas en el compromiso de vuelta.

El partido de ida había finalizado empatado a tres goles por bando, obligando así a ambas escuadras a buscar la victoria. El Brujas fue quien tomó la iniciativa durante los primeros minutos, pues generaron múltiples oportunidades de peligro y estuvieron cerca de abrir el marcador, pero Dávid Hancko salvó al conjunto 'colchonero' en la última línea.

El Atlético de Madrid vino de a poco apareciendo en el desarrollo del compromiso y fue al minuto 23 cuando cayó la primera anotación de la jornada. Jan Oblak metió un despeje largo, el cual fue recibido por Sørloth, quien, aun con la marca, ingresó al área y terminó metiendo un disparo cruzado; el balón se le terminó colando entre las manos a Simon Mignolet, inaugurando así el digital en el Metropolitano.

La respuesta del Brujas llegó poco después de la media hora de juego cuando Joel Ordóñez aprovechó un centro 'peinado' para rematar al arco y volver a igualar el resultado parcial. En el cierre de la primera mitad, Oblak impidió que el conjunto belga se marchara a los vestidores con la ventaja.

En el inicio de la parte complementaria, Johnny Cardoso regresó la ventaja al 'Atleti' y, además de romper el momento tenso, regresó la confianza para buscar asegurar su pase a la siguiente ronda. Luego de múltiples llegadas, Sørloth volvió a marcar al 76' y en el minuto 87, aprovechó un centro al segundo palo para rematar el solitario y así, sentenciar el marcador final.

Con este resultado, el Atlético de Madrid asegura su avance a los octavos de final en la Champions League. El cuadro 'Colchonero' tendrá que esperar el sorteo de la UEFA para conocer a su siguiente rival, quien saldrá de entre el Tottenham y el Liverpool; la siguiente fase eliminatoria comenzará el 10 de marzo y dará fin hasta el 15 de abril.

Fuente: Tribuna del Yaqui