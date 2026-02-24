¡Bendita Liga MX! Lionel Messi admitió que sigue el balompié azteca; descarta rivalidad con México

Ciudad de México.- La leyenda del futbol mundial, Lionel Messi, admitió que en años recientes ha comenzado a seguir la Liga MX y comentó que lo considera entre los circuitos más competitivos en la actualidad. Además, el astro argentino descartó tener una rivalidad con México y aclaró la polémica suscitada hace unos años con el pugilista nacional, Saúl 'Canelo' Álvarez.

Dichas declaraciones se dieron en un podcast, el cual es conducido por Nahuel Guzmán, arquero de los Tigres UANL. En ese espacio, Messi aceptó que desde siempre ha tenido interés por el balompié mexicano, pero que desde que juega con el Inter de Miami, ha podido seguir más de cerca las acciones de la Liga MX.

Sí, cuando vine acá, mucho más porque está más cerca; cuando estás en Europa, los horarios lo complican, pero cuando vienes acá, consumes el futbol mexicano y en México ven la MLS".

Además, la leyenda internacional destacó que el desarrollo del circuito mexicano se refleja en el nivel de la selección, aseverando que, con el correr de los años, se ha convertido en una de las más competitivas. También añadió que, en cuanto a clubes, hay una competencia directa con el nivel de la MLS, liga que a su consideración también ha crecido.

Habla sobre la polémica con el 'Canelo'

Durante el Mundial 2022, trascendieron unas imágenes donde se observaba una playera de la Selección Mexicana tirada en el vestidor de Lionel Messi. Este hecho desató la molestia de todos los aficionados aztecas, además de que provocó una reacción en Saúl Álvarez, quien a través de su cuenta de X, lanzó una amenaza contra Messi, acrecentando aún más el tema.

Ante esto, el argentino aclaró que no fue un tema personal, pues la playera de la Selección Mexicana fue la que usó Andrés Guardado durante el compromiso recién finalizado y, al estar transpirada, la colocó en el suelo al igual que las usadas por él y sus mismos compañeros. "Era de Guardado la camiseta; te sacas la camiseta y la pones ahí porque está transpirado igual que la tuya; ahí empieza la bronca de los mexicanos conmigo y nada que ver".

Fuente: Tribuna del Yaqui