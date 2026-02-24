Copa del Mundo 2026: selecciones presionan a la FIFA por garantías de seguridad en México

Ciudad de México.- La reciente crisis de seguridad en México ha golpeado las actividades económicas y culturales, pero también el deporte se ha visto afectado. Las noticias sobre los diferentes bloqueos carreteros y ataques armados en zonas urbanas tomaron revuelo internacional y, con un evento de magnitud internacional como la Copa del Mundo 2026 en puerta, la preocupación por parte de los países asistentes no se hizo esperar.

Cabe recordar que dichos percances, que causaron psicosis colectiva, se derivaron de las acciones por parte de las fuerzas federales donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', un narcotraficante y jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. Este hecho paralizó el mundo deportivo, pues múltiples partidos de ligas profesionales, además de actividades recreativas, tuvieron que ser pospuestos.

Reacción internacional

Una de las declaraciones que tomarán más peso en la FIFA fue la de Christoph Ploss, coordinador de turismo de Alemania, quien, a pesar de que la múltiple campeona del mundo no tendrá algún compromiso en tierras mexicanas, exigió al ente del futbol mundial el redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad de todas las selecciones que participen en la justa. "FIFA debe colaborar con los gobiernos para garantizar que los países anfitriones cumplan con las normas de seguridad".

Del mismo modo, Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Futbol, aseguró que enviarán un documento a las oficinas centrales de la FIFA para que implementen operativos especiales para el repechaje del Mundial 2026, el mismo que se llevará a cabo en Guadalajara y Monterrey a finales de marzo. "Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación".

También trascendió durante la tarde del martes, 24 de febrero, que la Selección de Portugal estaba analizando la situación de seguridad en territorio nacional. El conjunto lusitano se enfrentará a México el 28 de marzo en la CDMX, aunque, en caso de considerarlo pertinente, la Federación Portuguesa de Futbol podría cancelar el encuentro.

Previniendo estas reacciones, los directivos de la FIFA sostuvieron reuniones con el Gobierno de México durante el lunes, 23 de febrero. La federación internacional exigió un documento en el cual se establezca el estado de seguridad de cada sede para el Mundial 2026 y, después del reporte, se analizarán las medidas a tomar.

Fuente: Tribuna del Yaqui