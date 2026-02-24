El mexicano Jonathan Aranda se consolida como uno de los pilares de los Tampa Bay Rays

Florida, Estados Unidos.- Tras salir de Tampa Bay y firmar con los Pittburgh Pirates, Brandon Lowe dejó no sólo al equipo sino también algo más que podría 'reclamar' en una semanas más, cuando los filibusteros visiten el complejo de entrenamientos de los Rays en Charlotte Sports Park. Y cuando lo haga, tiene algunos planes para el casillero del mexicano Jonathan Aranda.

"Probablemente le grite cuando llegue para allá", dijo Lowe en el Lecom Park, sonriendo. "Quizás saque todas las cosas de su casillero o algo así, le ponga cinta adhesiva con mi nombre o algo. 'No olvides de quién es ese número'", señaló el infielder.

A few scene stealers pic.twitter.com/lJwBpox481 — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) February 21, 2026

Y es que después de dejar a la escuadra de la Florida, también dejó el número 8 que ahora le pertenece a Aranda, quien se movió rápidamente para reclamarlo después de que quedara disponible cuando Lowe fue cambiado a los Piratas en diciembre. Para mediados de enero, el número pertenecía oficialmente al mexicano. Sucedió tan rápido que Lowe vio la transición y bromeó, "Diablos, ni siquiera se había enfriado".

Aranda utilizaba el 62 anteriormente

Pero Aranda no quiso faltarle el respeto a Lowe, por supuesto. El tijuanenses llamó al segunda base veterano de los Rays un "gran compañero", un líder en el clubhouse y alguien cuya preparación inspiró a Aranda como joven ligamayorista. Y es que después de años usando el 62 que le asignaron, lo llegó a apreciar, porque a pesar de todo sus dígitos sumaban ocho, así que simplemente quería recuperar su número favorito.

Aranda y Lowe llevan una buena relación

"El número 8 siempre fue el que elegía mientras crecía", explicó Aranda. "Cuando estuvo disponible, pensé, 'Bueno, oye, si alguna vez voy a tener la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas y usar el número 8, lo voy a hacer'". Además, Lowe no está ofendido de verdad de que Aranda haya reclamado el jersey. Lowe vio a Aranda luchar en liga menor con los Rays.

Estuvo allí cuando Aranda no pudo capitalizar el tiempo de juego esporádico en MLB. Y estaba jugando al lado de Aranda el año pasado cuando el mexicano hizo realidad su potencial como primera base de Tampa Bay que lo llevó a ser convocado al Juego de Estrellas.

"No puedo pensar en alguien mejor para usar ese número. Qué clase de jugador, gran ser humano", comentó Lowe. "En 15 años, si quieren hablar de quién usó el número 8, y es, 'Oye, Brandon Lowe y Jonny Aranda usaron ese número', eso me parece bastante bien".

El mexicano está listo para refrendar su titularidad con Rays

Pero Aranda heredó más que sólo un número de Lowe. También está sucediéndolo como la principal amenaza zurda de los Rays, y su jugador con más tiempo en el equipo. Mientras que Lowe fue seleccionado por Tampa Bay en la tercera ronda del Draft amateur del 2015, que se celebró en junio, Aranda firmó como agente libre internacional amateur en México el 2 de julio de ese mismo año.

Sí, Aranda ha sido parte de los Rays durante casi 11 años. Pasó por todos los niveles de liga menor, desde el complejo en la República Dominicana hasta varias filiales de nivel de Novatos y temporada corta que ya no existen, hasta llegar a las Grandes Ligas. Tiene apenas 27 años; cumplirá 28 el 23 de mayo, pero se ha convertido en un veterano de la organización.

Getting the band back together pic.twitter.com/9EiDGRi2bL — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) February 17, 2026

"Obviamente, ha sido un proceso largo. Ambos hemos creído el uno en el otro. Yo he creído en los Rays; los Rays han creído en mí", agregó Aranda. "Soy muy afortunado de estar aquí y ser uno de los principales muchachos que han pasado por una organización desde las menores hasta el club de Grandes Ligas".

"Ambos nos conocemos muy bien ahora, y estamos contentos. Es un poco loco pensar en ello, pero más que nada, es algo muy hermoso pensar que he estado con un solo equipo durante toda mi carrera", agregó el jugador mexicano previo al entrenamiento de su equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui