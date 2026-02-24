Estrella del Paris Saint-Germain comenzará un duro juicio; es acusado de una presunta agresión sexual

Ciudad de México.- Un nuevo capítulo desafortunado en la historia del balompié mundial se ha comenzado a escribir en Francia; un juez federal ordenó iniciar un proceso legal en contra de Achraf Hakimi, defensivo del Paris Saint-Germain. El jugador marroquí recibió una denuncia desde marzo del 2023 por una presunta agresión sexual, por lo que se iniciará un juicio que lo alejará de las canchas por tiempo indeterminado.

El caso comenzó hace poco menos de tres años cuando una fémina presentó una querella en la Comisaría de Nogent-sur-Marne, comunidad que se encuentra a las afueras de París, Francia. La afectada habría asegurado conocer a Hakimi en enero del 2023 mediante una red social para luego tener un encuentro en el domicilio del jugador, ubicado en Boulogne-Billancourt, el 25 de febrero del mismo año.

De acuerdo a la versión de la parte acusatoria que ha sido difundida por los medios locales, el futbolista del PSG la besó a la fuerza y habría intentado abusarla sexualmente, a lo que ella se negó en todo momento. La mujer aseguró que, tras darle un golpe, Achraf la soltó y luego se comunicó con una amiga para que fuera a recogerla.

uD83CuDDF2uD83CuDDE6 | URGENTE: El futbolista del Paris Saint-Germain y Marruecos, Achraf Hakimi, será juzgado por violación. pic.twitter.com/Z31Nx4uAHd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 24, 2026

Aún no se determina el inicio del juicio, el cual se realizará en un Tribunal Criminal de la región, aunque su solicitud corresponde a una petición por parte de la Fiscalía de Nanterre. Rachel-Flore Pardo, defensora legal de la demandante, aseguró que buscarán la justicia hasta la última instancia, aceptando que este tipo de procesos son complicados al enfrentarse a una persona tan conocida.

Hakimi niega las acusaciones y lamenta una campaña en su contra

Luego de que se diera a conocer el próximo inicio del juicio, el elemento de la Selección de Marruecos emitió un comunicado a través de su cuenta de X, desde donde aseguró que las acusaciones presentadas en su contra son falsas. "Una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto".

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

En una entrevista ofrecida al canal Franceinfo, la abogada del marroquí condenó que se inicie un proceso legal contra Hakimi, aun cuando se han presentado las pruebas pertinentes para desestimar las acusaciones. "Basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui