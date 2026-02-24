Gianni Infantino y la FIFA confían en que México podrá celebrar la Copa del Mundo 2026 sin contratiempos

Ciudad de México.- Luego de los diferentes problemas de seguridad que se han presentado en el país, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confía en que México podrá celebrar en tiempo y forma los partidos de la Copa del Mundo 2026 programados en el territorio. Además, afirmó que ha estado en contacto directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha ofrecido garantías para que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Cabe señalar que durante la tarde del lunes, 24 de febrero, trascendió que el ente rector del balompié internacional sostuvo una serie de reuniones con representantes del Gobierno de México para ser informado sobre el estado de seguridad en las diferentes sedes designadas para el Mundial 2026. Además, habrían exigido un documento en el cual se establezca de forma detallada el proceso a seguir durante la justa.

#Deportes | ¿Mundial 2026 en riesgo? FIFA solicitó a México informes sobre la seguridad en las sedes del torneo ?uD83CuDFC6??https://t.co/D31g2MuUFv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Infantino confía en que México podrá controlar el tema de seguridad

En una gira por Barranquilla, Colombia, el presidente de la FIFA dio su respaldo total a México en este episodio complicado, finiquitando así los rumores sobre una probable exclusión del país como organizador del torneo internacional. Además, señaló que en conjunto con el gobierno, se le estará dando seguimiento a la evolución del tema en los próximos días.

Estamos analizando y monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum y estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible".

También, añadió que el repechaje programado para finales de marzo en Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, epicentro de los actos violentos, así como el partido de reapertura del Estadio Azteca, se podrá realizar conforme los planes iniciales. "México es un gran país de futbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la luna ni en otro planeta, pasan cosas".

uD83DuDEA8 ¡CONFIRMADO POR INFANTINO! ??uD83CuDDF2uD83CuDDFD



El #Mundial en México no peligra, declara el presidente de la FIFA confiado sobre la sede elegida



Vía: As Colombia pic.twitter.com/YsbDJZ5i8v — Claro Sports (@ClaroSports) February 25, 2026

Para cerrar con el tópico, Gianni Infantino reiteró su apoyo y el de toda la FIFA para con el Gobierno de México, además de brindarle la confianza absoluta para tomar cualquier medida y poder llevar a cabo los preparativos para la justa mundialista. "El Mundial 2026 va a ser una fiesta increíble".

“EL MUNDIAL VA A SER UNA FIESTA INCREÍBLE” uD83DuDDE3?



“México es un gran país, un país de futbol. Como en todos los países pasan cosas, no vivimos en la Luna”: Gianni Infantino



uD83DuDCF9 Federación Colombiana de Futbol pic.twitter.com/pmFJxVbNV5 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui