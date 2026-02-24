Hacen faena Rayos de Hermosillo a Toros de Laguna y le quitan el invicto en la Liga Mexicana de Baloncesto

Hermosillo, Sonora.- En un partido con gran intensidad desde el salto entre dos, Rayos de Hermosillo se enfrentó al líder invicto de la Liga Mexicana de Basquetbol Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa) 2026, con victoria para el equipo hermosillense 85-73.

Tan solo en el primer cuarto, el equipo capitalino encestó siete triples, con lo que pudo irse adelante en el marcador; al finalizar los primeros diez minutos estaba 29-17, con aportación ofensiva de Jorge Banegas, Terrence Beshaar y Kiandre Gaddy. Con 7:44 por jugarse en la primera mitad, Hermosillo tomó ventaja de 34-17, lo que motivó al entrenador rival, Murias, a pedir un tiempo fuera para intentar acomodar sus piezas.

Pese a remontar en el segundo periodo, Rayos de Hermosillo, con transiciones rápidas y buena defensa, lograron mantener una ventaja de 16 unidades para irse al descanso con la pizarra a su favor 46-30, con 20 minutos por jugarse en la regulación.

Pese al intento de remontada de Toros de Laguna en el tercer cuarto y al descontar diez puntos de la ventaja en los primeros minutos, los ajustes hechos por el estratega Elián Villafañe rindieron frutos para incluso irse al último parcial con el marcador a su favor 70-51.

En el último lapso del juego, Rayos mantuvo su hegemonía en el compromiso, sumando así su segunda victoria de la temporada, en tres partidos disputados y, de paso, le quitó el invicto a la escuadra visitante, que venía de tener una gran presentación en lo que respecta a su debut en este circuito.

Destacaron a la ofensiva por Rayos Kiandre Gaddy con 14 unidades y nueve rebotes y el novato Rodrigo Domínguez con 12 puntos y seis rebotes, comandando el resultado de los de capital de Sonora. Por los derrotados, el mejor fue Jordan Glynn con 22 tantos.

Este miércoles 25 de febrero se jugará el segundo de la serie en la Arena Sonora, de Hermosillo, a partir de las ocho de la noche en otro encuentro que promete muchas emociones y que le podría dar, sobre todo a Rayos, su primera serie como local en este torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui