Histórico fin de semana deportivo con múltiples campeonatos estatales y regionales en Caborca

Caborca, Sonora.- Una vez más, Caborca da de qué hablar y demuestra el gran momento que vive en los deportes, pues este fin de semana dicho municipio se robó los reflectores en planos deportivos, al protagonizar diferentes campeonatos estatales y regionales, celebrados dentro y fuera de la ciudad.

En lo que respecta al futbol, Caborca se coronó campeón del torneo Master Cup Zaino, que se vivió en Agua Prieta. Cuervos, que es el equipo representativo, logró su cuarto trofeo consecutivo en la categoría 55 y más. En la gran final, los de la Perla del Desierto se impusieron 3-1 ante el conjunto anfitrión Agua Prieta 55+, demostrando experiencia, disciplina y gran nivel tanto dentro como fuera de la cancha.

Por su parte, en baloncesto infantil, los Capitanes, escuadra representada por la escuela pública Capitán Lorenzo Rodríguez, conquistaron el certamen de la Copa Santa Fe, celebrada en Navojoa. El quinteto obtuvo la medalla de oro en la categoría Micro Mixto y destacó también con una sobresaliente participación en la categoría Infantil Mixto, resultado del esfuerzo conjunto entre estudiantes, padres de familia y entrenadores.

Nuestras niñas y niños deportistas no dejan de sorprendernos y, con mucha alegría felicito a las y los alumnos de la escuela pública Capitán Lorenzo Rodríguez, quienes se trajeron el campeonato de la Copa Santa Fe en Navojoa; demostrando disciplina, entrega y espíritu de equipo. pic.twitter.com/rQvBI9t5P3 — AbrahamCubanoMier (@CubanoMier) February 23, 2026

Mientras que la Academia de Basquetbol Titanes de Caborca se proclamó como la mejor del Estatal MiniBasket 2026, realizado en Ciudad Obregón, en la categoría Junior Mini 2019-2020. Con una racha sobresaliente e invicta, los pequeños basquetbolistas dominaron la competencia con marcadores contundentes en cada uno de sus encuentros.

En otra disciplina, el pasado 21 de febrero Caborca fue sede del Primer Estatal de Bádminton en Sonora, un hecho histórico para el impulso de este deporte en Sonora. El evento se realizó en las instalaciones del Gimnasio Multifuncional y juntó a escuadras provenientes de Nogales, Cananea, San Luis Río Colorado y la sede.

Durante esa actividad deportiva participaron los clubes Tritones Nogales, Gallitos NS Nogales, Bádminton Academy de San Luis RC, Ranitas BDT Caborca, Cananea Bádminton Club y la Asociación de Bádminton del Estado de Sonora, quienes estuvieron detallando cada logística del evento.

Acción de bádminton en Caborca

Cabe destacar que desde el año pasado Caborca ha destacado de manera significativa en el deporte, realizando torneos internacionales de boxeo amateur, además de tener atletas que han subido a lo más alto en torneos estatales e incluso nacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui