Isaac del Toro, en la élite mundial del ciclismo: el mexicano ya es top del ranking UCI 2026

Ciudad de México.- Isaac del Toro tuvo un inicio de año inmejorable, pues con su victoria en el UAE Tour 2026, se colocó en las primeras posiciones del ranking elaborado por Union Cycliste Internationale (UCI). El pedalista mexicano logró treparse en la segunda posición del listado, donde sigue de cerca al actual campeón del mundo, Tadej Pogacar, y se posiciona por encima de diferentes potencias internacionales.

Cabe recordar que el 'Torito' se coronó en la reciente edición del tour en los Emiratos Árabes Unidos, con la cual inició la temporada 2026 del ciclismo internacional, y también fue la primera para el nacido en Ensenada, Baja California, siendo el líder del UAE Team Emirates. Isaac logró conquistar dos de las siete etapas, lo que le bastó para treparse en la primera posición de la clasificación general.

El ciclista mexicano había comenzado el año en el tercer peldaño de la tabla, pero con su reciente victoria, logró escalar un puesto. La pelea de puntos es liderada por Tadej Pogacar, quien suma un total de 11 mil 155 unidades, mientras que Isaac del Toro es segundo a poco menos de 5 mil puntos del líder del ranking.

A change at the top! uD83DuDC40



Fresh off his win at the @uae_tour, Isaac Del Toro gains a position in the UCI Men’s Road World Ranking. uD83DuDCAA#Cycling #RoadCycling pic.twitter.com/sYIaxeZtMM — UCI (@UCI_cycling) February 24, 2026

El podio lo cierra el danés Jonas Vingegaard, quien acumula un total de 5 mil 724 unidades y fue quien cedió el segundo lugar de la clasificación al 'Torito'. Esto vuelve a establecer al nacido en Ensenada, Baja California, en la élite del ciclismo internacional, peleando de frente con atletas que tienen años de dominio en dicha disciplina.

Estas son las siguientes competencias para el mexicano

Isaac del Toro volverá a rodar en las siguientes semanas, cuando se dé el Strade Bianche, una de las pruebas más prestigiosas en todo el calendario. Dicha competencia consta de un recorrido de un solo día y se realiza en las históricas carreteras blancas de la Toscana, Italia, el próximo 7 de marzo.

El líder del UAE Team Emirates permanecerá en tierras italianas para continuar con su participación en la temporada 2026 del UCI World Tour. El 'Torito' intentará conquistar el Tirreno-Adriático, competencia que es considerada un monumento y consta de siete etapas, misma que inicia el lunes 9 de marzo y se extiende hasta el domingo 15. Sus actividades del mes concluirán en la ruta de Milano-Sanremo, recorrido que ronda los 300 kilómetros de extensión.

#Deportes | Isaac del Toro buscará más victorias ¿Cuándo es su siguiente competencia en el UCI World Tour 2026? uD83EuDD14uD83DuDEB2https://t.co/4NZwDspo7Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui