Javier Aguirre confía en que México pueda enfrentar a Portugal en marzo: "Lo contemplo conforme al plan"

Querétaro, Querétaro.- Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, aseguró que, a su consideración, no está en riesgo el calendario de partidos amistosos ya programados como parte de la preparación para la Copa del Mundo 2026, incluyendo el duelo ante Portugal. El 'Vasco' también destacó el importante operativo de seguridad que se implementó para garantizar la seguridad del combinado nacional.

Estas declaraciones llegan a unas horas de que la Federación Portuguesa de Futbol emitiera un comunicado en el cual se establece que en los próximos días analizarían si el partido de exhibición contra México en la reapertura del Estadio Azteca seguirá en pie o se cancela. Esto es debido a la crisis de seguridad derivada del operativo donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue abatido por las fuerzas federales.

La inseguridad golpea al 'Tricolor': Portugal analiza cancelar su amistoso contra la Selección Mexicana

Ante eso, Aguirre aceptó que la seguridad del país ha sido un tema complicado en los últimos días, pero él se enfoca solamente en lo deportivo y desde ahí, no hay algún motivo para que tanto el partido contra Portugal como los demás programados se lleguen a cancelar. "Yo los contemplo para ese partido, para el mes que viene con la participación de los europeos en fecha FIFA conforme a lo planeado".

Realmente, yo estoy tranquilo; esperemos que el partido sea sin contratiempo. Estamos aquí. Estamos muy tranquilos, relajados, entrenando. Hablamos de deporte. Es el mensaje que le puedo mandar a la afición como entrenador de futbol".

"YO ESPERO QUE EL PARTIDO SE LLEVE A CABO"

Javier Aguirre sobre el duelo ante Portugal en marzo de este año





Así mismo, Javier Aguirre aclaró que la Federación Mexicana de Futbol, en conjunto con el Gobierno de Querétaro, impulsó un operativo reforzado para que el conjunto 'Tricolor' pueda llevar a cabo el amistoso contra Islandia en el Estadio Corregidora. "Me garantiza la gente de FMF que hay seguridad para todos nosotros. El grupo está tranquilo. Estamos día a día trabajando".

Por último, insistió en que a él solo le compete hablar sobre lo deportivo, aunque envió un pequeño mensaje de solidaridad para toda la población que se ha visto afectada por los diversos hechos que han vulnerado la seguridad en las distintas ciudades. "La imagen que tiene el país no la sé, estoy dentro. Somos mexicanos y ciudadanos, estamos sensibles al momento que se vive".

Así de fácil, Javier Aguirre ante la situación y los partidos!!!

Fuente: Tribuna del Yaqui