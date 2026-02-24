Kylian Mbappé será baja del Real Madrid para la Champions League por una grave lesión de rodilla

Ciudad de México.- El Real Madrid se enfrentará al Benfica en la vuelta del playoff de la Champions League, donde mantiene una ligera ventaja en el marcador global, lo que les obligará a buscar la victoria por todos los medios. El cuadro español deberá saltar a la cancha del Estadio Santiago Bernabéu sin una de sus principales estrellas luego de que medios cercanos al equipo hayan asegurado que Kylian Mbappé no será incluido en la convocatoria.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa lograron quedarse con el triunfo en el compromiso de ida con un solitario gol de Vinicius Junior; el atacante brasileño encaró por la banda izquierda y puso un disparo al segundo palo, imposibilitando la reacción del arquero rival. El partido quedó marcado porque, después de la anotación, Vinicius habría sido víctima de comentarios raciales, lo cual tuvo consecuencias por parte de la UEFA.

#Deportes | Real Madrid vence en apretado encuentro sobre el Benfica y sueña con octavos en la Champions League ?uD83EuDD29https://t.co/3ZHdQZsCk0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 17, 2026

Mbappé será baja

De acuerdo a la información revelada por el portal L'Équipe, Kylian volvió a resentirse de un problema que arrastra desde hace varios meses. El francés sufrió un problema muscular en la rodilla izquierda desde el pasado 7 de diciembre, cuando se enfrentó al Celta de Vigo, partido que no pudo completar y tuvo que ser sustituido en los minutos finales.

Desde entonces, el francés ha estado perdiéndose una cantidad considerable de compromisos, incluyendo la derrota ante el Manchester City en la primera fase de la Champions League y las semifinales de la Supercopa de España. Los informes extraoficiales indican que dicha lesión corresponde a un daño en el ligamento externo de la rodilla izquierda.

uD83DuDEA8 Kylian Mbappé could miss Real Madrid vs Benfica game tomorrow, L'Équipe reports.



Kylian feels pain in his left knee and could be out tomorrow. pic.twitter.com/7WRyrOleA8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026

La AFP añadió que el delantero francés entrenó con normalidad, pero en la última sesión, uno de los movimientos causó que las molestias regresaran. También, la misma fuente aseguró que se tenía previsto que Mbappé hiciera un esfuerzo extra para participar en el importante encuentro, aunque desde el club, se optó por no arriesgar a que tenga un problema mayor.

Álvaro Arbeloa había asegurado en la conferencia de prensa que el francés estaba en condiciones de saltar a la cancha de Chamartín, pero con el transcurrir de las horas, varios medios de relevancia internacional han ratificado la información sobre su baja. "Kylian está listo para jugar mañana, lo cual... en este momento, es lo más importante".

Fuente: Tribuna del Yaqui