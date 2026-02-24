La inseguridad golpea al 'Tricolor': Portugal analiza cancelar su amistoso contra la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Las repercusiones por los problemas de seguridad en México siguen golpeando al mundo deportivo, pues, luego de la suspensión de diversos partidos de las ligas locales, un partido amistoso internacional estaría comprometido. La Federación Portuguesa de Futbol dio a conocer que está evaluando su visita a la CDMX para disputar el compromiso contra la Selección Mexicana a finales de marzo.

Esto es a consecuencia de lo acontecido durante el domingo 22 de febrero, cuando en más de 20 entidades se emitió una alerta de emergencia por múltiples bloqueos carreteros y ataques armados en zonas urbanas, derivados del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes. La muerte del 'Mencho' también puso en riesgo el amistoso que el 'Tricolor' tendrá contra Islandia este miércoles, 25 de febrero, en el Estadio Corregidora.

Debido a los múltiples reportes en la prensa internacional, el órgano rector del balompié portugués está analizando los riesgos que comprende el visitar a México para su próximo amistoso. La FPF aseguró que estará en contacto directo con el Gobierno de México para conocer la evolución del tema de inseguridad y de ahí dependerá la celebración de su partido contra el 'Tricolor'.

Cualquier decisión se tomará como resultado del seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Fútbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y un contacto regular".

En el cierre del comunicado, se dejó en claro que la integridad de todos sus jugadores, cuerpo técnico e integrantes de la delegación portuguesa son prioridad y, en caso de que las condiciones de seguridad no mejoren en México, se verán obligados a cancelar los planes iniciales. "Siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido".

Hasta el momento y a pesar de la incertidumbre, el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal sigue en marcha. Dicho encuentro está pactado para el 28 de marzo y se llevará a cabo la reinauguración del Estadio Azteca previo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

