LaLiga: Comité de Árbitros admiten errores que perjudicaron al Barcelona en su derrota ante el Girona

Ciudad de México.- Luego de varias quejas públicas por parte del Barcelona, el Comité Técnico de Árbitros en LaLiga admitió haber cometido un error trascendental que terminó influyendo en la derrota del cuadro catalán ante el Girona. El ente regulador de los silbantes españoles aseguró que ni el cuerpo arbitral en el campo ni los técnicos del VAR procedieron conforme al protocolo previamente establecido.

Fue en la jornada 25 del certamen local que se dio la acción que terminó por afectar a los dirigidos por Hansi Flick; con el empate en el marcador, Fran Beltrán metió un zapatazo raso desde afuera del área, el mismo que terminó al fondo de las redes y se convirtió en el gol decisivo para la victoria del Girona. La acción fue analizada por varios minutos debido a una posible falta previa por parte de los locales, aunque el VAR decidió no revertir la anotación.

Este hecho causó mucha polémica en los días posteriores y, ante tanto revuelo, fue analizado en el programa 'Tiempo de Revisión', el cual es realizado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA). En dicho espacio, admitieron que el actuar por parte de las partes ya mencionadas no fue el correcto, pues debido a un pisotón de Claudio Echeverri sobre Joules Koundé, debió de revertirse la anotación.

Los panelistas de dicho espacio lamentaron que César Soto, técnico del VAR asignado a ese encuentro, no interpretara la acción como falta y tampoco llamara al silbante central para la revisión. "El VAR debió intervenir al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto. Y recomendar al árbitro la decisión en el monitor para cambiar la decisión".

Además, aseguró que, por la magnitud de dicho pisotón, la acción debió de marcarse como falta, lo cual hubiese dejado el empate en el marcador con solo tres minutos por jugar. "El jugador del Girona pisa temerariamente al rival, lo elimina de la acción defensiva. Y dicha infracción debe sancionarse con falta y tarjeta amarilla".

Este mensaje llega solo un par de semanas después de que el Barcelona enviara una carta a la Real Federación Española de Fútbol y a la propia CTA, quejándose de inconsistencias en los árbitros que estuvieron presentes en la goleada sufrida ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Además, en dicho documento, el club 'blaugrana' extendió una serie de recomendaciones para que este tipo de actos no vuelvan a suceder.

#Deportes | Barcelona presenta queja formal por arbitraje en la Copa del Rey; pide sanciones a los silbantes ?https://t.co/UsabZvlsOj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui