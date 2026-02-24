¡Matagigantes! El Bodo Glimt completa la sorpresa y elimina al Inter de Milan en la Champions

Milán, Italia.- El Bodo Glimt protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia de la Champions League este martes, cuando el equipo proveniente de una pequeña ciudad por encima del Círculo Polar Ártico, eliminó de visita al gigante italiano Inter de Milán.

Ni el ambiente hostil en el mítico Giuseppe Meazza pudieron frenar al conjunto noruego, que con un planteamiento valiente selló su boleto a los octavos de final al triunfar por 2-1 y con un global de 5-2, convirtiéndose en el primer equipo de su país en alcanzar esta instancia en el formato moderno de la competición.

En su primera experiencia en la máxima competición europea de clubes, Bodo Glimt provocó una sorpresa tras otra tras después de sus victorias contra el Manchester City y el Atlético de Madrid al final de la fase de liga. Pero la victoria en dos partidos contra el finalista y subcampeón del año pasado, el Inter, fue su mayor hazaña hasta la fecha.

El Bodo le dio un baile al conjunto italiano



El primer golpe al rostro del conjunto nerazzurri llegó en el minuto 58, cuando Jens Petter Hauge aprovechó un error de Manuel Akanji y anotó el 1-0. A pesar de los esfuerzos del Inter por igualar el marcador, fue el visitante quien aumentó su ventaja en el minuto 72, con el gol de Hakon Evjen que dejó atónitos a los aficionados locales.

Alessandro Bastoni recortó distancias para el Inter al 76’, pero para entonces el daño ya estaba hecho. A pesar de las llegadas al arco rival, la defensa del Bodo Glimt fue impenetrable, y los italianos no lograron concretar la remontada. La euforia en la ciudad de Bodo no se detendrá, pero el camino se pone aún más cuesta arriba. Tras esta hazaña, el mundo del fútbol pondrá sus ojos en el sorteo de este viernes, donde el equipo conocerá a su rival para los octavos de final.

En más resultados de este martes, el Atlético de Madrid derrotó al Club Brujas 4-1 y completó una victoria global de 7-4, el Newcastle ganó 3-2 contra Qarabag (9-3) y el Bayer Leverkusen avanzó 2-0 en el global contra el Olympiacos tras un empate 0-0 en la vuelta.

Fuente: Tribuna del Yaqui