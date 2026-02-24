México tiene todas las garantías para la realización del Mundial 2026 de la FIFA: Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 24 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que, pese a los hechos violentos reportados este fin de semana, existen "todas las garantías" en materia de seguridad para la realización del Mundial 2026, el cual será en México, Estados Unidos (EU) y Canadá.

Como te hemos informado en TRIBUNA, este domingo 22 de febrero de 2026 se reportó un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano e integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En estos hechos, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ?mejor conocido como 'El Mencho', murió, lo que provocó bloqueos y quema de vehículos en al menos una decena de estados de la República Mexicana. Muchos continuaron el lunes y la madrugada de este martes.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8 Pese a la violencia desatada tras el abatimiento de El Mencho, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen condiciones para la realización del Mundial 2026 en México.



La mandataria afirmó que “no hay riesgo” para el evento y sostuvo que el país cuenta con la… pic.twitter.com/VCjhPfWBDv — Fernanda Familiar (@qtf) February 24, 2026

En este contexto, y ante los medios de comunicación reunidos este martes en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre si existen las condiciones de seguridad para que el país sea una de las sedes del torneo organizado por la FIFA, el cual arrancará el mes de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX). Su respuesta fue directa: "[Existen] todas las garantías"

Al insistirle si existía algún riesgo para visitantes nacionales o extranjeros, Sheinbaum afirmó que no hay "ningún riesgo". Es importante señalar que estas declaraciones se dan en medio de cancelaciones de eventos masivos en Jalisco y otros puntos del Bajío, aunque el Gobierno Federal ha asegurado que la normalidad volverá poco a poco.

Postura de la FIFA

Por otra parte, tras los hechos violentos ocurridos en Jalisco y varios estados de México, un portavoz de la FIFA declaró que el organismo se mantiene atento a la situación en la entidad gobernada por Pablo Lemus Navarro y que existe comunicación constante con las autoridades mexicanas. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado cambios en el calendario del Mundial 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'