No hay quinto malo; Kevin Durant quiere jugar con los Estados Unidos en Los Angeles 2028

Houston, Estados Unidos.- Tal parece que ser el único jugador masculino en la historia con cuatro medallas doradas en el baloncesto olímpico para su país no son suficientes para Kevin Durant, quien anunció que le gustaría estar presente con el equipo de las barras y las estrellas en Los Angeles 2028.

El delantero de los Houston Rockets, quien tendrá menos de dos meses para cumplir los 40 años cuando comiencen los juegos de verano dentro de dos años, señaló que le dijo al director general de USA Basketball, Grant Hill, que le gustaría ser considerado cuando llegue el momento.

"No quería descartar mi nombre solo por el simple hecho de ser mayor y ya lo había hecho antes", dijo Durant tras anotar 18 puntos para Houston en la victoria por 125-105 sobre los Utah Jazz el lunes por la noche. "Grant entiende mi amor por el equipo de Estados Unidos. Esa es mi familia. El nivel de cariño que tengo por el equipo de Estados Unidos y por toda la organización de allí es inigualable, así que me encantaría formar parte de él hasta que termine de jugar".

El jugador quiere vestir una vez más el jersey de su país

"Me encantaría, pero tengo que mantenerme en mi mejor nivel. No lo espero, quiero rendir en la cancha y hacer que Grant y quienquiera que tome las decisiones quieran ponerme en el equipo. No quiero, no sólo por mi experiencia. Quiero seguir demostrando que puedo ayudar al equipo a ganar. Hoy, sí, siento que me apuntaré a ese premio".

Durant es un veterano de los Juegos Olímpicos

Durant ha jugado en los últimos cuatro Juegos Olímpicos, convirtiéndose en el máximo anotador de la historia del baloncesto masculino de Estados Unidos, pero dice que no quiere que le den un puesto en el equipo de 2028 sin motivo. Quiere ganárselo.

"Entiendo lo difícil que es esa decisión para Grant, y cuántos grandes jugadores van a salir en el próximo año y medio, y además soy muy mayor comparado con muchos de ellos", dijo Durant. "Sé que tengo mucho trabajo por delante para entrar en ese equipo".

Quiere colgarse una medalla más

En los pasados Juegos de París 2024, Durant se convirtió en el primer jugador estadounidense en ganar cuatro medallas de oro olímpicas en baloncesto masculino. Las estrellas estadounidenses Diana Taurasi y Sue Bird ganaron cinco medallas de oro en baloncesto femenino, pero Durant dice que unirse a ese club no es su motivación para querer pasar por otro ciclo olímpico.

Fuente: Tribuna del Yaqui