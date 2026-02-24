No va a ninguna parte, los Braves acuerdan extensión de contrato con el veterano Chris Sale

Atlanta, Estados Unidos.- Tal parece que el deseo de Chris Sale se hará realidad, después de que esta martes el lanzador zurdo y los Atlanta Braves acordaran un contrato de 27 millones de dólares para la temporada 2027, que incluye una opción de 30 millones para el 2028. El serpentinero de 36 años y ganador del Premio Cy Young en 2024, había dicho hace un par de semana que le gustaría terminar su carrera con los Braves; ahora está cerca de conseguirlo con este nuevo contrato.

"Espero que Chris Sale esté aquí todo el tiempo que quiera. Ésa sería nuestra meta", expresó el presidente de operaciones de beisbol de los Bravos, Alex Anthopoulos el 13 de febrero. "Es uno de mis jugadores favoritos que he tenido como gerente general. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de ser parte de su carrera y ser parte de un equipo que lo ha tenido en el roster. Esos muchachos son difíciles de encontrar y el valor más allá de lo que hacen en el terreno es sencillamente inmenso. Entonces, la esperanza es que juegue todo lo que quiera, y que sea con los Bravos".

Sale fue adquirido por Atlanta desde Boston en diciembre de 2023 y a su llegada aceptó un contrato reestructurado de 38 millones de dólares por dos años, mismo que incluía una opción de club de 18 millones para 2026. Los Braves ejercieron la opción en noviembre. Tiene un récord de 25-8 con una efectividad de 2.46 en 49 aperturas y una aparición en relevo con los Braves. Fue seleccionado dos veces para el All-Star, elevando su total a nueve.

El zurdo había manifestado su intención de seguir con Atlanta

"Es uno de los ligamayoristas más impresionantes con los que he estado", aseguró el manager de los Bravos, Walt Weiss. "Tomando todo en consideración, la forma en que trabaja, la forma en que compite, las cosas que ha logrado, no tiene nada de 'diva'. Y estamos hablando de alguien que es un futuro Salón de la Fama. No podrías crear en un laboratorio algo mejor de lo que Chris Sale aporta".

En 15 temporadas en las Grandes Ligas, tiene un récord de 145-88 con una efectividad de 3.01 con los Chicago White Sox (2010-16), Boston (2017-23) y Atlanta, ponchando a 2,579 en 2,084 entradas. Sus 11.1 ponches por cada nueve entradas son la mayor cantidad entre los lanzadores con 1,500 o más entradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui