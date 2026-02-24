Regresa la fiesta al Nido: Halcones vuela alto en su presentación en casa al derrotar a Zonkeys

Ciudad Obregón, Sonora- Tras un año de espera, este martes regresó la fiesta de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa) 2026, a la Arena Itson de Ciudad Obregón, donde los Halcones volaron alto ante su gente. El conjunto emplumado con garra y una gran remontada logró superar 95-90 a los Zonkeys de Tijuana para así tomar ventaja en la primera serie que disputan en territorio cajemense.

Antes de comenzar con la actividad, se realizó la tradicional ceremonia de inauguración, donde cada uno de los integrantes del club fue presentado y reconocido por la afición. Además, los presentes entonaron orgullosamente el himno nacional en pleno Día de la Bandera Mexicana.

Los @halconesobregon en acción uD83DuDE0EuD83EuDD85 pic.twitter.com/olywMLzPno — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) February 25, 2026

Acciones

Desde el arranque, el juego fue de mucha intensidad, llevándose la mejor parte los visitantes, ganando el primer cuarto 22-24. El segundo cuarto, nuevamente fue parejo, con Zonkeys cerrando la primera mitad de la noche 40-45. Para el tercer periodo, los de Manu Gelpi despertaron, encabezados por Jaden House y el capitán Justin Moss, dándole la vuelta a los cartones 67-65, dejando un cierre vibrante y así lo fue, pues aunque Tijuana logró igualar la pizarra, al final Farmer apareció en los últimos minutos para comandar la victoria de los de Ciudad Obregón en la Arena Itson, que nuevamente estuvo a la altura del evento.

A la ofensiva, Jaden House fue el más destacado con 21 unidades, tres rebotes y cinco asistencias; seguido por Gregory Whittington y Tony Farmer con 19 unidades. Mientras que por los visitantes Alex Williams levantó la mano con 22 unidades, siendo el más anotador de la noche, pero no fue suficiente para darle la victoria a su equipo.

Los @ZonkeysOficial con el triple para empatar uD83DuDE0EuD83DuDD25 pic.twitter.com/RLYnQYtwHQ — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) February 25, 2026

Con este resultado, Halcones llega a cuatro victorias de la temporada, a cambio de solamente un descalabro. Este miércoles 25 de febrero se pondrá en marcha el segundo juego, donde los emplumados buscarán ganar su primera serie en casa y apuntar por la cima de la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico (Cibacopa) 2026. El duelo comenzará a las 20:15 horas (Tiempo local) y se televisará a nivel nacional por Megacable

Fuente: Tribuna del Yaqui