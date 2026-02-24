Roberson es presentado como manager de Venados: "No vamos al campo al espectáculo, vamos a ganar"

Mazatlán, Sinaloa.- Fue la semana pasada cuando los Venados de Mazatlán anunciaron a Chris Roberson como su nuevo mánager para la próxima temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y este martes 24 de febrero, el estadounidense fue presentado y dio sus primeras declaraciones como estratega del puerto.

Quien fuera uno de los mejores refuerzos en la historia del beisbol mexicano, tiene un objetivo claro y ese es poner al tercer club más ganador del circuito invernal en la pelea por el campeonato, misma que se les ha negado en los últimos años, a pesar de contar con una gran base de peloteros.

Roberson, como pelotero, brilló en Series del Caribe, siendo campeón con Yaquis de Obregón en 2013 (Hermosillo), con Naranjeros de Hermosillo en 2014 (Isla Margarita), edición en la que además fue nombrado Jugador Más Valioso del torneo, y con los propios Venados en 2016 (Santo Domingo), en la que igualmente levantó la corona.

Nuevo timonel en el Puerto uD83CuDFDD? uD83EuDEE1



Los @venadosbase anuncian a Chris Roberson como su manager para la temporada 2026-2027 uD83DuDC4FuD83CuDFFC uD83EuDD8C #LigaARCO?? pic.twitter.com/tMtwmt3kK8 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 20, 2026

Ahora, en conferencia de prensa Roberson vía telemática, desde las instalaciones de Tampa Bay Rays, aseguró estar muy feliz por su llegada: "Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no cualquiera puede venir a esta silla. Lo primero es la mentalidad; no vamos al campo al espectáculo, vamos a ganar y eso se debe pensar todos los días", sentenció.

Por otra parte, el presidente ejecutivo de los Venados de Mazatlán, Ismael Barros Cebreros, dejó en claro la confianza del club en el nuevo timonel: "Estamos convencidos de que la disciplina, inteligencia y mentalidad ganadora que Chris mostró como pelotero serán claves ahora desde el dogout. Como cada año, nuestra meta es pelear por el campeonato".

Refuerzo

Pero además de la llegada del estadounidense, los de Sinaloa también ya hicieron movimientos en sus rosters. Este mismo martes, se hicieron de los servicios de Juan Uriarte, receptor que pasó nueve temporadas con los Cañeros de Los Mochis, llegando a ser campeón en la campaña 2022-2023, siendo ganador del premio al Jugador Más Valioso de esa final frente a los Algodoneros de Guasave.

¡Nuevo #Manager!

Chris Roberson toma el mando: #Venados inicia un camino sólido rumbo a la temporada 26-27

Con la mirada puesta en una temporada llena de retos, Venados de #Mazatlán celebró su primera conferencia de prensa rumbo a la próxima campaña de la Liga ARCO Mexicana. pic.twitter.com/lbqN4CCOua — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) February 24, 2026

Para amarrar al experimentado pelotero, los porteños mandaron al también catcher Christopher Escárrega a los Cañeros de Los Mochis. Escárrega sumará su experiencia a la de Alejandro Urías y Carlos Soto, en una escuadra que cuenta con un gran arsenal ofensivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui