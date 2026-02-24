'Santi' Giménez avanza en su recuperación; esta sería la fecha para su regreso con el AC Milan

Ciudad de México.- Las buenas noticias para la Selección Mexicana han comenzado a llegar en los últimos días, pues, luego de que se confirmara el próximo regreso de Alexis Vega en las siguientes semanas, Santiago Giménez podría volver a las canchas. 'Santi' será sometido a una revisión médica para comenzar a preparar su rehabilitación y próximo retorno con el AC Milan para recuperar el ritmo.

Cabe recordar que Giménez ha estado fuera de actividades desde octubre cuando, en un partido ante el Atalanta en la Serie A, recibió una dura entrada en el tobillo, causando así su sustitución inmediata. En el cuadro 'rossoneri' se intentó una recuperación conservadora, pero ante el nulo avance, se determinó que el atacante mexicano debía visitar el quirófano para acelerar su regreso a las canchas.

Dicha intervención en el tobillo derecho se realizó con éxito en una clínica de Países Bajos el pasado 18 de diciembre. Después de eso, el 'Bebote' ha estado trabajando de manera paulatina, aunque Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, reveló que la fecha de su regreso era incierta.

La información más reciente sobre la actualidad de Santiago Giménez proviene de un portal cercano al AC Milan, desde donde aseguraron que su regreso se podría dar en un par de semanas. Según Milan News, el mexicano será sometido a una nueva revisión médica en los próximos días para determinar los avances de su operación.

En caso de que las sensaciones sean positivas, el jugador será dado de alta para que comience a trabajar con el cuerpo de fisioterapia del cuadro 'Rossoneri' y así preparar su regreso a las canchas. Aunque esto dependerá de los resultados en la revisión, se estima que Santiago Giménez pueda volver a jugar con el club italiano a finales de marzo.

Sin duda, esto sería de gran relevancia para la Selección Mexicana, pues permitiría que 'Santi' retome el ritmo en la recta final de su preparación para la Copa del Mundo 2026. Aunque no ha sido confirmado, Giménez se perfila para ser uno de los hombres fuertes en ataque, por lo que encontrarse en estado óptimo será crucial en las aspiraciones del 'Tricolor' durante la justa.

Fuente: Tribuna de Yaqui