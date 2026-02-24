Sonorense Ramón Urías no va al Clásico Mundial de Beisbol con México; ya tiene reemplazo

Ciudad de México.- A poco menos de dos semanas de que inicie su participación en el Clásico Mundial de Beisbol, la Selección Mexicana sufrió la baja de uno de sus estelares jugadores, al darse a conocer este martes que el sonorense Ramón Urías no participará en el torneo.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Comisión de Selecciones Nacionales informó que el lugar del infielder oriundo de Magdalena de Kino, será ocupado por el Nacho Álvarez Jr., quien se integrará al roster del equipo que dirige Benjamín Gil para la sexta edición de esta competencia.

uD83DuDEA8 Anuncio: Nacho Álvarez Jr. al Clásico Mundial de Beisbol 2026.#EsMiSangre uD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/W9vbEMhppf — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) February 24, 2026

La baja de Urías se dio luego de que hace apenas un par de días se anunciara su firma con el equipo de los St. Louis Cardinals, es por eso y en común acuerdo entre la organización ligamayorista, la Selección Mexicana y el propio jugador se tomó esta decisión, ya que Ramón buscará adaptarse a su nuevo equipo, tener la mayor cantidad de juego posible, ya sea en la intermedia o en la esquina caliente.

Urías fue dejado en libertad por los Astros

El sonorense firmó un contrato por 1.5 millones de dólares con los Cardinals para disputar su séptima temporada en la MLB, después de haber jugada también para los Baltimore Orioles y los Houston Astros la campaña pasada. Con su ausencia, el Tri de Beisbol se quedó sin sus dos antesalistas titulares, ya que el pelotero de los Astros y también sonorense, Isaac Paredes, tampoco recibió el permiso para disputar el torneo luego de que en el año anterior sufriera una lesión en el tendón de la corva derecho.

Álvarez tomará el lugar de Ramón en el roster tricolor



Nacho Álvarez Jr., de 22 años es oriundo de Fontana, California, cuenta con dos años de experiencia en las Ligas Mayores con los Atlanta Braves. Debutó en la Gran Carpa el 22 de julio de 2024, campaña en la que disputó ocho juegos con el equipo grande.

Para la temporada del 2025 vio acción en 58 juegos con los Braves, terminó con .234 de promedio de bateo, con dos cuadrangulares y 15 carreras impulsadas. Álvarez Jr., quien juega principalmente la segunda y la tercera base, tiene cuatro campañas de experiencia en sucursales de Atlanta, en donde acumula un promedio de bateo de .281, con 19 palos de vuelta entera, 141 carreras producidas y 50 bases robadas en 278 encuentros.

Fuente: Tribuna del Yaqui