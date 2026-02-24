UFC México no corre riesgo: Este sábado regresa el octágono más importante del mundo al país

Ciudad de México.- Este domingo 22 de febrero se encendieron las alarmas por hechos violentos en diferentes regiones del país, dejando en incertidumbre los eventos deportivos proyectados para los próximos días, como es el caso de UFC México, programado para el sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México.

Este martes 24 de febrero, tanto periodistas especializados en artes marciales mixtas como la propia empresa, publicaron en redes sociales que el show sigue en puerta y que en cuestión de días regresará el mejor octágono del mundo en tierras tricolores.

Inclusive los dos estelares de la velada, Brandon Moreno y Lone'er Kavanagh, ya se encuentran en la capital del país para promocionar la función. El choque, que será protagonista, será a cinco asaltos en la división mosca, donde 'El Bebé Asesino' intentará en casa volver al camino de la victoria, tras caer en diciembre ante Tatsuro Taira.

Mientras que el británico, pero también de ascendencia china, levantó la mano de último momento para medirse al local, ya que Asu Almabayev se bajó del compromiso ante el de Tijuana por una lesión. Ahora Kavanagh entiende que una victoria frente al dos veces campeón mundial lo metería dentro de los mejores ocho de la categoría.

En lo que respecta a la coestelar, David 'El Doctor' Martínez tendrá una gran prueba como profesional, cuando en apenas su tercer contienda en la UFC, se midiera ante un exretador al título, Marlon 'Chito' Vera, que además tiene más de una década en la promotora y que vuelve a la Ciudad de México, lugar en el que hizo su debut.

“WHAT CAN THIS MAN NOT DO?” uD83DuDE2E?uD83DuDCA8



David Martinez aims for another finish at #UFCMexico!



[ SAT FEB 28 | LIVE on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/c1qKrpTv1d — UFC (@ufc) February 24, 2026

Otros nombres como los de Edgar Chairez, Kevin Borjas, Imanol Rodríguez, Daniel Zellhuber, King Green, Ailín Pérez, Santiago Luna, Cristian Quiñonez, Kris Moutinho, entre otros, verán actividad este sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México.

Por otra parte, en las últimas horas ha trascendido que el viernes 27 de febrero no habrá ceremonia de pesaje abierta al público, por lo que solo sería para los peleadores y la prensa. A su vez, la cartelera del sábado está presupuestada para que arranque a las 16:00 horas (tiempo del centro del país).

Cartelera

Estelar

Brandon Moreno vs Lone'er Kavanagh

Marlon Vera vs David Martínez

Daniel Zellhuber vs King Green

Édgar Cháirez vs Felipe Bunes

Imanol Rodriguez vs Kevin Borjas

Santiago Luna vs. Ángel Pacheco

Preliminares

Ryan Gandra vs Jose Daniel Medina

Ailin Perez vs Macy Chiasson

Cristian Quiñonez vs Kris Moutinho

Douglas Silva de Andrade vs Javier Reyes

Sofia Montenegro vs Ernesta Kareckaite

Erik Silva vs Francis Marshall

Fuente: Tribuna del Yaqui