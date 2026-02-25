Aficionados de Rayados se manifiestan en El Barrial por malos resultados en el Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- Durante la mañana de este miércoles, 25 de febrero, varios aficionados se dieron cita en El Barrial, instalaciones centrales de Rayados, para manifestar su descontento con el manejo del equipo. El grupo de seguidores portaba pancartas en las cuales exigían que los directivos le dieran mayor importancia a los temas deportivos ante la baja de resultados en el Clausura 2026.

Un aproximado de 40 personas se apostaron a las afueras del centro de entrenamientos de 'La Pandilla' con la consigna de dejar en claro su descontento con los altos mandos del club. Los aficionados portaron varias mantas en las cuales se leían mensajes que dejaban en claro su preocupación por el estilo de juego y las bajas importantes que ha resentido el Monterrey en las últimas semanas.

Una de las mantas más llamativas fue una en la que se leía "El Monterrey no es marketing". Esta es una crítica directa al manejo reciente del equipo, pues fueron de los menos activos durante el mercado de fichajes y, en cambio, estuvieron lanzando una serie de jerseys conmemorativos. Otro de los mensajes que más trascendió de la manifestación fue el siguiente: "Dejen de vender humo, ¿A qué juega el Monterrey?".

La manifestación se realizó sin presentar actos violentos a las afueras del centro de entrenamientos de Rayados, aprovechando la salida de los jugadores para manifestarles de frente su descontento. Uno de los pocos que decidió dar la cara para con la afición fue el español Sergio Canales, además de Alonso Aceves y Carlos Salcedo; estos tres jugadores salieron del Barrial a escuchar a los presentes.

Esta inconformidad proviene del desempeño irregular del Monterrey tras las siete jornadas jugadas del Clausura 2026. La escuadra regiomontana se encuentra en el noveno puesto de la tabla, luego de conseguir apenas tres triunfos por un empate y tres descalabros, sin haber encontrado un estilo de juego claro.

En su compromiso más reciente, los dirigidos por Domenec Torrent fueron vencidos por Pumas con marcador de dos anotaciones por cero y en los siguientes partidos les espera un par de pruebas duras, pues se enfrentarán a los Tigres UANL y posteriormente a Chivas del Guadalajara en la jornada 12.

