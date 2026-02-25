Alarmas en el Real Madrid: Raúl Asencio tuvo que ser trasladado al hospital tras chocar con Camavinga

Ciudad de México.- El Real Madrid logró vencer al Benfica para clasificarse a los octavos de final en la Champions League, aunque no todo fue fiesta, pues uno de sus jugadores tuvo que ser trasladado a un hospital en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu. Raúl Asencio, defensivo merengue, tuvo que ser retirado de la cancha en camilla y de manera inmediata fue trasladado a recibir asistencia médica especializada.

El conjunto local logró salir victorioso a pesar de que fue el Benfica quien se adelantó en el marcador; al 14', Rafa Silva inauguró la cuenta goleadora, pero en menos de dos minutos, Aurélien Tchouaméni empataba el encuentro con una definición pegada al poste más lejano. Ya en la parte complementaria y tras una asistencia milimétrica de Federico Valverde, Vinicius Junior firmó la victoria y clasificación a la siguiente fase.

El problema que dejó a Asencio al cuidado del cuerpo médico del Real Madrid llegó solo un par de minutos antes de la anotación del atacante brasileño. El defensivo y su compañero, Eduardo Camavinga, disputaron el balón al mismo tiempo, lo que ocasionó una colisión aparatosa entre los dos elementos.

Pese al choque, las mayores consecuencias se desataron en la caída, pues con la figura descompuesta, Asencio impactó a gran velocidad con el césped de Chamartín. Apenas sucedió el fuerte impacto, el silbante central frenó las actividades para permitir el ingreso a las asistencias médicas.

Luego de varios minutos en revisión, Camavinga se pudo reincorporar sin mayor impedimento, pero Raúl se terminó llevando la peor parte; el defensa español tuvo que ser retirado en camilla con un inmovilizador en el cuello. Luego de esto, trascendió que el jugador fue llevado de manera inmediata a un hospital cercano, donde se encuentra bajo observación médica permanente.

Por la premura del caso, el Real Madrid no ha emitido un parte médico sobre el estado de salud de Raúl Asencio, aunque su entrenador, Álvaro Arbeloa, adelantó que se realizó dicho procedimiento de manera preventiva. "Algo del cuello, no parece grave", explicó el entrenador en una entrevista posterior al encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui