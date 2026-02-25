Alexis Vega reaparece en redes sociales y adelanta su regreso a las canchas: "Estamos listos"

Ciudad de México.- Luego de más de tres meses sin actividad regular, el regreso a las canchas de Alexis Vega pudiera estar más cerca que nunca. El atacante publicó un video a través de sus redes sociales donde dejó en claro que completó con éxito su rehabilitación y en las próximas semanas, estará de regreso con los Diablos del Toluca y también podría ser convocado a los amistosos de la Selección Mexicana.

Cabe recordar que Vega está lesionado desde la jornada 15 del Apertura 2025, cuando el Toluca recibió al Pachuca. El delantero estaba disputando un balón por la banda cuando sintió un tirón en el posterior del muslo, lo cual resultó ser una lesión en el músculo semitendinoso. Esto limitó su actividad en la Liguilla, pues solo pudo disputar parte del segundo tiempo de la final ante Tigres UANL, donde se logró el bicampeonato.

Alexis continuó con su rehabilitación conservadora, pero ante el nulo avance en su proceso, se decidió que el atacante debía visitar el quirófano para solventar un problema articular. Días antes del inicio del Clausura 2026, Vega fue sometido a una artroscopía en la rodilla derecha.

Luego de un par de semanas sin haber revelado avances, el jugador hizo uso de sus redes sociales para publicar un video que cautivó a los aficionados del Toluca. En dicha pieza, se observa a Vega en compañía del cuerpo médico de los Diablos mientras realiza ejercicios en el gimnasio, reforzando los músculos afectados por la lesión, y fue acompañado por un mensaje donde deja claro que está listo para su regreso a las canchas.

De manera extraoficial, ha trascendido que Vega saltará al banquillo para la próxima jornada de Clausura 2026 cuando el Toluca reciba a Chivas del Guadalajara. Así mismo, se espera que, conforme vayan avanzando las semanas, regrese al 11 titular con el actual bicampeón de la Liga MX, el cual no había encontrado el ritmo durante el arranque del torneo.

Esto también es una buena noticia para la Selección Mexicana, combinado al cual las lesiones lo han aquejado en los últimos meses. Ante la baja de Santiago Giménez en ataque, Alexis pudiera tomar el liderato en la ofensiva y ser convocado para los amistosos de la fecha FIFA en marzo contra Portugal y Bélgica.

Fuente: Tribuna del Yaqui