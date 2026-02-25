Atalanta consigue agónico triunfo ante el Borussia Dortmund y clasifica a octavos de la Champions League

Ciudad de México.- En un juego de alarido, el Atalanta logró eliminar al Borussia Dortmund y clasificarse a los octavos de final en la Champions League 2025-2026. El equipo italiano pudo revertir la desventaja en el marcador global y, con una anotación de penal en la última jugada del compromiso, logró avanzar a la siguiente ronda del torneo de clubes más relevante del mundo.

El partido de ida había finalizado en dos por cero a favor del equipo alemán, por lo que solo necesitaban administrar la ventaja, lo cual se les complicó desde los primeros instantes del encuentro. El Atalanta salió decidido a remontar el global y solo necesitaron cinco minutos para que la gesta se comenzara a cocinar; en una de las primeras claras de peligro, Gianluca Scamacca decía presente en el digital del New Balance Arena.

El resto de la primera mitad fue muy competida en el medio campo, pues mientras el cuadro italiano intentaba el segundo tanto por todos los medios, el Borussia concentraba sus esfuerzos en la zona defensiva. Justo antes de que los protagonistas se fueran al descanso, un cobro de esquina de Davide Zappacosta fue desviado, lo que causó que finalizara dentro de las redes.

El segundo tanto del Atalanta motivó a los locales, quienes volvieron a atacar desde el inicio de la parte complementaria y, para el minuto 57, ya lideraban el global con un cabezazo certero de Mario Pasalic. Cuando los locales parecían estar en su mejor momento, Karim Adeyemi marcó por el Borussia Dortmund, volviendo a igualar la pizarra general.

Durante los últimos 15 minutos del tiempo regular, el compromiso se tornó en una ida y vuelta, aunque el Atalanta mostraba mejor orden defensivo, mientras que la visita lucía en crisis, y fue esto lo que terminó por sentenciar su eliminación. Ya en el agregado, Ramy Bensebaini le propinó un golpe en el rostro a Nikola Krstovic, por lo que el montenegrino terminó con la cara llena de sangre.

La jugada no fue apreciada en primera instancia por el silbante central, pero luego de una leve revisión por parte del VAR, se determinó la pena máxima y la expulsión de Bensebaini. Al 90+8', el serbio Lazar Samardzic se encargó de cobrar con éxito el penal, asegurando así el avance del Atalanta a los octavos de final en la Liga de Campeones de la UEFA.

Fuente: Tribuna del Yaqui