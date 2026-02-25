Baja sensible para México en el Clásico Mundial: Figura de la MLB se baja de la convocatoria

Arizona, Estados Unidos.- Se encienden las alarmas una vez más en la Selección Mexicana de Beisbol, pues a menos de dos semanas para que arranque el Clásico Mundial de Beisbol, Benjamín Gil no podrá contar con una de sus figuras en la rotación abridora.

Se trata de Taj Bradley, quien ha decidido retirarse de la competencia, eligiendo en su lugar enfocarse en la preparación para su primera temporada completa con Minnesota Twins. Bradley estaba programado para formar parte del staff de abridores de los tricolores.

"Simplemente se me acercó y me dijo que le gustaría quedarse en el campamento y estar con el club. Y yo solo lo escuché porque nos comprometimos a que él jugara y él se comprometió con hacerlo y dejé que se expresara. Y creo que lo más importante fue que sintió que su prioridad debería ser estar en este campamento. Mencionó que hay nuevo manager, nuevo cuerpo técnico hasta cierto punto, nuevo receptor en cuanto a Caratini, y simplemente sintió que el mejor uso de su carga de trabajo durante la pretemporada iba a ser estar en nuestro campamento. Así que lo apoyamos en su decisión", declaró el manager Derek Shelton.

uD83DuDEA8 #MÉXICO uD83CuDDF2uD83CuDDFD SE QUEDA SIN ABRIDORES



Según reportes, TAJ BRADLEY uD83CuDDF2uD83CuDDFD no jugará con #México el Clásico Mundial de Beisbol.



?? BRADLEY le dará prioridad a buscar un lugar en la rotación de #Twins y continuará en el Spring Training.



uD83DuDC49 De los 4 abridores que #México había… https://t.co/jxrOHGyBfx pic.twitter.com/O1oEu999Sp — Joframaso (@joframaso) February 26, 2026

Cabe destacar que Minnesota adquirió al derecho de ascendencia mexicana de los Rays a cambio de Griffin Jax en la Fecha Límite de Cambios del año pasado, su paso por el club fue inconsistente después del cambio con una efectividad de 6.61 en seis aperturas, pero cerró el año con una excelente salida contra los Texas Rangers.

Se espera que el todavía joven Taj Bradley arranque la temporada 2026 del diamante como el tercer o cuarto abridor de un equipo que centra su fortaleza en la rotación y el bullpen, ya que ofensivamente, los Mellizos no cuentan con peloteros de renombre.

Además del exseleccionado nacional, Minnesota ha pasado de tener a tres de sus lanzadores abridores en el Clásico a, posiblemente, cero, ya que el venezolano Pablo López se sometió a una cirugía Tommy John que puso fin a su temporada el miércoles, por lo que estará descartado para Venezuela, mientras que Joe Ryan está en duda mientras se recupera de una inflamación en la espalda baja.

Taj Bradley is a really interesting case study:



Dropped from a 26.6% K-rate to just 21% in '25

- Whiff, Chase, Swing% fell



But, he cut his Avg. EV from 91.2-> 89.2

- Became above-average in Barrel%, HH%



Will be interesting to see his usages and velocity during Spring Training pic.twitter.com/lZykk5ATaD — High Leverage Baseball (@HighLevBaseball) January 5, 2026

En los últimos días, Ramón Urías y Bradley se han bajado de la convocatoria de la selección mexicana, debido a permisos con sus clubes de Grandes Ligas, por lo que Benjamín Gil deberá mover sus piezas. Hasta el momento no se ha dado a conocer al reemplazo del lanzador.

Fuente: Tribuna del Yaqui