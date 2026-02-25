Christian Horner descarta que su despido de Red Bull fuera por petición de Max Verstappen

Ciudad de México.- Tras más de seis meses desde que fue despedido, el tema de Christian Horner con Red Bull sigue levantando polémicas en el mundo de la Fórmula 1. El exdirector de escuderías desestimó que su salida del equipo de las bebidas energéticas se deba a los problemas personales que arrastraba con la familia del multicampeón mundial, Max Verstappen.

Cabe recordar que Horner fue separado de sus funciones en julio del 2025 tras un polémico anuncio en el que no se especificaba el motivo de su despido luego de más de dos décadas formando parte clave para los múltiples éxitos de la escudería. El también empresario fue el principal artífice en la época dorada de la escudería, donde logró seis títulos en el Campeonato de Constructores y ocho en el Campeonato de Pilotos.

Luego de los éxitos de Verstappen en el equipo, su voz se convirtió en de peso dentro de la escudería austriaca, siendo tomada más en cuenta que la de los propios directivos. Tampoco era un secreto su mala relación con Jos Verstappen, padre del piloto multicampeón y figura de la categoría.

#Deportes | ¡Es oficial! Christian Horner sale de Red Bull Racing; deja a la escudería luego de 20 años uD83CuDFCE?uD83DuDC64https://t.co/iRSS5Me3pU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Sobre esto y en una entrevista previa al estreno de la nueva temporada de la serie 'Drive to Survive', Horner negó que su polémica salida del equipo se haya debido a un problema con 'Super-Max'. "Su padre nunca ha sido mi mayor admirador. Ha sido muy franco sobre mí, pero no creo que los Verstappen tuvieran ninguna responsabilidad".

En cambio, aseguró que su despido se pudo deber a los conflictos internos que había en la escudería, pues en sus últimos meses dentro de Red Bull. "Creo que, al final, las cosas cambiaron dentro de la empresa, dentro del grupo. El fundador falleció, y tras la muerte de Dietrich, creo que probablemente se consideró que yo tenía demasiado control".

Christian Horner's sudden departure from Red Bull will play a major role in Drive To Survive. uD83DuDC40 pic.twitter.com/mU0gaxhkqF — Motorsport (@Motorsport) February 24, 2026

El fallecimiento de Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull en 2022, causó una lucha de egos en el ambiente interno de la escudería. No es un secreto que Horner tuvo problemas con Helmut Marko, quien también fue separado de sus funciones hace un par de meses; Christian también se vio distanciado con el hijo de Mateschitz, lo cual terminó por sentenciar su salida del equipo.

#Deportes | Helmut Marko niega comentarios clasistas contra Sergio 'Checo' Pérez: "Fue inventado por ellos" uD83CuDFCE??https://t.co/26nI5WXMYh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui