Cruz Azul prepara fichaje 'bomba'; mexicano con experiencia mundialista llegaría a 'La Máquina'

Ciudad de México.- A pesar de que el mercado de fichajes se cerró apenas hace un par de semanas, el Cruz Azul ya habría comenzado con la planeación de lo que será su plantilla para el siguiente certamen de la Liga MX. De acuerdo a la información proveniente del conjunto cementero, se tienen negociaciones avanzadas con César Montes, defensivo mexicano que actualmente milita en el futbol de Rusia.

Los rumores iniciales sobre este probable fichaje iniciaron a finales de diciembre del 2025, cuando un insider del Cruz Azul adelantó que se estaban comenzando a dar los acercamientos, aunque en ese punto no habían comenzado las negociaciones formales. En años anteriores, el defensivo sonorense había sido buscado por varios clubes de la Liga MX, como el América y Chivas, aunque pareciera que su probable arribo a 'La Máquina' es el más factible.

uD83DuDE82uD83DuDEA8 César Montes



Una fuente me asegura pláticas avanzadas por César Montes.



Mientras que el entorno del jugador me dice que nada por el momento con Cruz Azul, se encuentra en el festejo de su casamiento y que reportará con normalidad en Rusia.



uD83DuDCCC Fue el defensa que les… pic.twitter.com/JWJWVDFS5v — Gerardo González (@gerardoo_gh) December 29, 2025

Según asegura Carlos Ponce de León, periodista deportivo, el Cruz Azul tiene como prioridad mejorar la última línea defensiva y es ahí cuando el nombre de César Montes encabeza el listado de probables fichajes. El colaborador del portal Récord afirmó que ambas partes ya se encuentran negociando la que será una de las firmas más importantes en los últimos torneos.

Aunque hay disponibilidad por parte del jugador, el móvil no será sencillo, ya que Montes está valuado en una cifra cercana a los 7 millones de euros de acuerdo a lo publicado en Transfermarkt. A pesar de que las negociaciones lleguen a buen puerto y cierren un acuerdo de palabra, no se podrá hacer oficial la firma hasta que se abra el mercado de fichajes en el verano próximo.

¿MONTES A LA MÁQUINA? uD83DuDE82uD83DuDD35



Hoy en #Infiltrados se habló del interés de Cruz Azul por César Montes. ¿Dejará Rusia para llegar a La Noria? uD83EuDD14??



uD83CuDF99? @Carlos_Ponz @solopawis pic.twitter.com/FwtkoqqVvc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 25, 2026

En la actualidad, el nacido en Hermosillo, Sonora, se mantiene con el Lokomotiv de Moscú, al cual arribó en septiembre del 2024 y, al momento, es una pieza inamovible en el 11 titular del equipo. En la temporada actual, Montes registra un total de 19 compromisos en los cuales ha marcado un gol y tiene una asistencia durante poco más de mil 600 minutos.

El plan inicial del jugador es permanecer en el equipo ruso hasta que finalice la Copa del Mundo 2026, donde se perfila a ser convocado por la Selección Mexicana. Después de finalizar su participación durante la justa mundialista, el mexicano estaría dispuesto a cambiar de aires y regresar a la Liga MX tras haber salido de Rayados de Monterrey en el 2023.

#Deportes | Se acaba el encanto: Cruz Azul triunfa y finaliza el invicto del Guadalajara en el Clausura 2025 ?https://t.co/V4kPmK6VXA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui