Cruz Azul prepara fichaje 'bomba'; mexicano con experiencia mundialista llegaría a 'La Máquina'

Ciudad de México.- A pesar de que el mercado de fichajes se cerró apenas hace un par de semanas, el Cruz Azul ya habría comenzado con la planeación de lo que será su plantilla para el siguiente certamen de la Liga MX. De acuerdo a la información proveniente del conjunto cementero, se tienen negociaciones avanzadas con César Montes, defensivo mexicano que actualmente milita en el futbol de Rusia.
Los rumores iniciales sobre este probable fichaje iniciaron a finales de diciembre del 2025, cuando un insider del Cruz Azul adelantó que se estaban comenzando a dar los acercamientos, aunque en ese punto no habían comenzado las negociaciones formales. En años anteriores, el defensivo sonorense había sido buscado por varios clubes de la Liga MX, como el América y Chivas, aunque pareciera que su probable arribo a 'La Máquina' es el más factible.
Según asegura Carlos Ponce de León, periodista deportivo, el Cruz Azul tiene como prioridad mejorar la última línea defensiva y es ahí cuando el nombre de César Montes encabeza el listado de probables fichajes. El colaborador del portal Récord afirmó que ambas partes ya se encuentran negociando la que será una de las firmas más importantes en los últimos torneos.
Aunque hay disponibilidad por parte del jugador, el móvil no será sencillo, ya que Montes está valuado en una cifra cercana a los 7 millones de euros de acuerdo a lo publicado en Transfermarkt. A pesar de que las negociaciones lleguen a buen puerto y cierren un acuerdo de palabra, no se podrá hacer oficial la firma hasta que se abra el mercado de fichajes en el verano próximo.
En la actualidad, el nacido en Hermosillo, Sonora, se mantiene con el Lokomotiv de Moscú, al cual arribó en septiembre del 2024 y, al momento, es una pieza inamovible en el 11 titular del equipo. En la temporada actual, Montes registra un total de 19 compromisos en los cuales ha marcado un gol y tiene una asistencia durante poco más de mil 600 minutos.
El plan inicial del jugador es permanecer en el equipo ruso hasta que finalice la Copa del Mundo 2026, donde se perfila a ser convocado por la Selección Mexicana. Después de finalizar su participación durante la justa mundialista, el mexicano estaría dispuesto a cambiar de aires y regresar a la Liga MX tras haber salido de Rayados de Monterrey en el 2023.
Fuente: Tribuna del Yaqui