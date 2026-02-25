El campeón sigue vivo: Paris Saint-Germain vence al Mónaco y clasifica a octavos en Champions League

Ciudad de México.- El Paris Saint-Germain pudo solventar un partido complicado y, respaldado por el marcador global, concretó la eliminación del Mónaco en la Champions League. El actual campeón de la competencia aún sigue con posibilidades de refrendar la corona y ahora esperará el siguiente sorteo de la UEFA para conocer al que será su rival durante los octavos de final.

Tras haber finalizado el partido de ida con marcador de tres anotaciones por dos, los dirigidos por Luis Enrique salían con una cómoda ventaja que les permitía ceder la iniciativa a los rivales para el compromiso de vuelta. En dicho encuentro, la primera mitad lució parejo con escasas oportunidades para ambas escuadras, aunque en todos sus intentos, les faltó la definición en la última línea para adelantarse en el marcador.

No fue hasta el último minuto del primer tiempo que Maghnes Akliouche definió pegado al poste para inaugurar la cuota goleadora de la jornada, además de poder empatar el marcador global, por lo que aún no había algo definido. El punto de inflexión en el encuentro llegó al minuto 58' cuando Mamadou Coulibaly del Mónaco fue expulsado por doble tarjeta amarilla, lo que mató las oportunidades para el visitante.

Apenas dos minutos después de que salió a relucir la tarjeta roja, Marquinhos aprovechó la superioridad numérica del PSG para volver a retomar la ventaja en la serie; el atacante brasileño aprovechó un centro al área chica para empujar el balón y soñar con los octavos de final. El vendaval de ataque del Paris Saint-Germain volvió a dar frutos al 66', cuando Khvicha Kvaratskhelia ampliara la diferencia en el marcador global.

Ya encaminados al triunfo, el PSG bajó las revoluciones al compromiso y comenzó a realizar modificaciones para blindar la zona defensiva, lo cual estuvo a punto de condenarlos. Luego de varias llegadas de peligro por parte del Mónaco, no fue hasta el agregado de la parte complementaria que Jordan Teze empató el encuentro, aunque no les alcanzó para remontar el déficit en el marcador global.

Aunque sufriendo, el actual campeón del certamen logra mantenerse vigente en la edición 2026 de la Champions League. Ya establecidos en octavos de final, el PSG deberá esperar el sorteo de la UEFA para conocer a su siguiente rival, quien saldrá de entre el Barcelona y el Chelsea.

Fuente: Tribuna del Yaqui