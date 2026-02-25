Hermano de histórico goleador de Cimarrones, quiere seguir sus pasos y dejar huella en Sonora

Hermosillo, Sonora.- En los casi 13 años como franquicia, los Cimarrones de Sonora se han caracterizado por ser un equipo formador de jóvenes, y entre los jugadores que han dejado huella, sobresale el nombre de Rai Villa, quien es el máximo goleador del club.

Aunque el rompen redes ya no se encuentra en Cimarrones, el apellido Villa sigue vigente en la H, ya que el delantero Geovanni Villa de los Reyes forma parte del plantel en Liga TDP. A sus 20 años, el joven quiere seguir los pasos de su hermano y hacer una gran carrera con la institución.

El menor comenzó su aventura por el futbol a los cinco años, motivado por la influencia de su hermano mayor, Rai Villa. "Mi familia, todo es futbol; a los cinco años comencé a jugar con el balón por ver a mi hermano mayor que también jugaba", señaló el atacante en entrevista para el club.

Villa en plena acción

El atacante reconoce el gran legado que dejó su hermano, pero confiesa que él quiere escribir su propia historia. "Mi hermano hizo su historia aquí, pero ahora me toca a mí formar la mía; quiero seguir sus pasos y continuar con ese legado familiar", comentó Geovanni.

El delantero ya había estado en la temporada 2023-2024 en Liga TDP con los Cimarrones, donde logró el título, y para esta temporada, quiere nuevamente tener un paso arrollador y portar con orgullo los colores del equipo de sus amores. "Yo venía de chico al estadio a ver a mi hermano y ahora estar portando la playera de Cimarrones es algo muy bonito para mí y me da orgullo".

Dentro de los objetivos del menor de los Villa está consolidarse y aprovechar los minutos que tenga en el torneo. "Quiero seguir aprovechando las oportunidades, volver a jugar una liguilla para buscar el título y sobresalir para ir a jugar a un equipo de Liga MX", puntualizó.

Por otra parte, el gerente deportivo, Javier Acuña, quien llegó a ajustar con Rai Villa, tiene altas referencias en Geovanni, ya que le ve condiciones similares a las de su hermano. "Estuve con su hermano en una etapa histórica, es emotivo ver a Geovanny portar los colores del club; veo características similares a las de Rai y estoy seguro de que puede hacer historia aquí", finalizó.

Preparándonos para el próximo reto uD83DuDCAAuD83DuDD25#LigaTDP pic.twitter.com/jZeZwxh5MG — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) February 25, 2026

Cabe destacar que, a través de los años, los Cimarrones de Sonora se han caracterizado por potencializar a los jóvenes e, inclusive, el club formó a jugadores como César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Salvador Reyes, Ricardo Chávez, Alan Montes, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui