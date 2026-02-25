Invicta mexicana es llamada de último momento por la UFC para debutar este sábado ante su afición

Ciudad de México.- Las luces de la Arena de la Ciudad de México (CDMX) se encenderán este sábado 28 de febrero con el evento UFC México, y aunque solo faltan horas para que arranque la fiesta, en las últimas horas la empresa tuvo que hacer un ajuste en su roster.

De último momento, la promotora encabezada por Dana White tuvo que llamar a la jovencita Regina Tarín, quien se medirá ante la experimentada Ernesta Kareckaite como parte de la cartelera prestelar de la noche. La mexicana entró al quite por la argentina Sofía Montenegro, que no podrá subir al octágono por problemas de salud.

uD83DuDEA8OFICIALuD83DuDEA8 Regina Tarín hace su debut en corto aviso en #UFCMexico



Talento del programa del UFC PI uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/MYHkOhdZHW — UFC Español (@UFCEspanol) February 25, 2026

Con este anuncio, Tarín hará su estreno en la compañía, y aunque llega en corto aviso, su presencia llena de entusiasmo a la afición azteca, ya que la peleadora de 21 años de edad tiene una marca perfecta de siete victorias, sin derrota, con cuatro nocauts, par de sometimientos y una decisión. Por otra parte, su rival Kareckaite ostenta una marca de 1-1 en la UFC.

En redes sociales, la capitalina no escondió su entusiasmo y afirmó que dará todo este fin de semana para intentar salir con la mano en alto. "Los planes de Dios son perfectos y a la gente buena le pasan cosas buenas siempre. Este sábado es mi debut en UFC México, gente. Voy a darlo todo, estoy lista y es mi momento", escribió en su Facebook.

En el caso de Tarín y Kareckaite, está programada como la tercera pelea de la noche, fortaleciendo la cartelera preliminar, misma que comenzará a las 16:00 horas (tiempo de la Ciudad de México). Además, la también conocida como 'Kill Bill' es la octava mexicana que verá actividad esa noche.

TKO en el 2R de uD83CuDDF2uD83CuDDFDRegina Tarin (6-0)! #CombateGlobal pic.twitter.com/usoHrnXKFl — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) June 20, 2025

Lo dan de baja

Mientras llega otra tricolor al roster de UFC, este mismo miércoles igualmente se confirmó que el peleador mexicano Gianni Vazquez ya no forma parte de la promotora, esto luego de que aceptara de corto aviso enfrentarse ante Javid Basharat hace un par de semanas. Aunque esa noche el 'Kriptonita' perdió por decisión unánime, dio una gran batalla y estuvo muy cerca de finalizar a su rival. A pesar de eso, Dana White y su equipo de trabajo le dieron las gracias a Gianni, que es multicampeón en Up Next Fighting.

Fuente: Tribuna del Yaqui