Los New York Yankees honrarán a uno de sus emblemáticos jugadores con el retiro de su número

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Yankees anunciaron este miércoles que retirarán el número 52 de CC Sabathia, el próximo 26 de septiembre y que dedicarán una placa en honor al miembro del Salón de la Fama en el Monument Park antes del partido de ese día en contra de los Baltimore Orioles.

De esta manera, Sabathia se convertirá en el vigésimo cuarto hombre cuyos números retiran los Yankees y el primero desde que Paul O'Neill fue honrado con la retirada del número 21 en 2022. Veintitrés números han sido retirados, y el número 8 ha sido reservado tanto para Yogi Berra como para Bill Dickey.

9.26.26



El No. 52 de @CC_Sabathia entra al parque de Monumentos de los Yankees. https://t.co/JGeppJqSbF — Yankees Béisbol (@Yankees_Beisbol) February 25, 2026

"Desde el primer número que se colgó en mi casillero, el 52 que permanecerá para siempre en el Parque de los Monumentos, este viaje al Salón de la Fama ha dado un giro completo", señaló Sabathia en sus redes sociales. "Que los Yankees vayan a retirar mi número este año es uno de los mayores honores de mi vida. El legado continúa", escribió en su perfil de X, tras conocer la noticia.

Sabathia recién fue inmortalizado en Cooperstown

El espigado zurdo se unirá a sus antiguos compañeros Derek Jeter y Andy Pettitte en el sitio que se encuentra más allá de la valla del jardín central del Yankee Stadium, el Monument Park donde destacan las placas de los jugadores más emblemáticos que han vestido este uniforme.

Sabathia, quien jugó sus primeras siete temporadas y fue seis veces All-Star, además de ganar el premio Cy Young de la Liga Americana en 2007 con Cleveland, también ganó un título de la Serie Mundial en 2009, su primera temporada con los Yankees tras firmar como agente libre.

Dejó números impresionantes en su carrera

En sus 19 temporadas, tuvo un récord de 251-161 con una efectividad de 3,74 y 3,093 ponches, tercero entre los zurdos detrás de Randy Johnson y Steve Carlton, con Cleveland (2001-08), Milwaukee (2008) y los Yankees (2009-19), incluyendo un récord de 134-88 con una efectividad de 3.81 y 1,700 ponches para Nueva York. Sabathia fue elegido para el Salón de la Fama del bisbol en la primera convocatoria en 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui