Luto en el beisbol mexicano; fallece Matías Carrillo Jr, exlanzador profesional de la LAMP y LMB

Ciudad de México.- El beisbol mexicano está de luto, pues la mañana de este miércoles 25 de febrero se confirmó el fallecimiento de Matías Carrillo Jr., exlanzador profesional e hijo del legendario Matías Carrillo, una de las grandes figuras históricas del diamante nacional. La noticia generó de inmediato muestras de pesar tanto en la Liga Arco Mexicana del Pacífico como en la Liga Mexicana de Beisbol, circuitos donde el sonorense dejó huella a lo largo de su carrera.

Carrillo Jr., de 39 años y originario de Guaymas, Sonora, dio sus primeros pasos rumbo al profesionalismo en 2006, cuando fue firmado como prospecto por los New York Mets. Ese mismo año debutó en México con los Tomateros de Culiacán en la temporada 2006-2007 de la LMP, novena con la que permaneció por tres campañas.

Tras varios intentos por consolidarse en el sistema de sucursales en Estados Unidos, decidió enfocar su trayectoria en el béisbol mexicano y a partir de 2010 se estableció como relevista estelar en la Liga Mexicana de Béisbol. El zurdo defendiendo los colores de seis organizaciones, entre ellas Tigres de Quintana Roo, Pericos de Puebla y Toros de Tijuana.

La Liga Mexicana de Beisbol lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Matías Enrique Carrillo Jr., hijo de Matías Carrillo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.



Descanse en pazuD83DuDD4A? pic.twitter.com/NyY6e5xJwD — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) February 25, 2026

En la pelota invernal también vistió distintas franelas, incluyendo la de los Yaquis de Obregón. Con 'LaTribu’ participó durante cuatro temporadas, acumulando 78 apariciones y una destacada efectividad de 2.54, con apenas 15 carreras limpias permitidas en poco más de 53 entradas de labor.

Matías era hijo del histórico Matías Carrillo, miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano y actual coach en la LMB. El legado del llamado “Coyote de Macapule” marcó a generaciones, y su hijo supo forjar su propio camino dentro del profesionalismo. Múltiples equipos de ambas ligas han mostrado su solidaridad para la leyenda del beisbol mexicano y para toda su familia en estos momentos tan complicados.

A pesar de que varios equipos confirmaron la lamentable noticia, las causas de su muerte aún son inciertas, aunque de manera extraoficial se ha asegurado que Carrillo Jr. sufría de una enfermedad crónico-degenerativa. El fallecimiento se dio en la residencia del exlanzador, quien estuvo acompañado por sus padres y familiares hasta sus últimos momentos.

Descanse en paz?? pic.twitter.com/pssYjQFWMO — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui