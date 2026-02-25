México ya suda la camiseta; abre minicampamento previo al Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- Con el manager Benjamín Gil al frente y con algunos de sus integrantes, la Selección Mexicana inició su mini campamento en Phoenix, Arizona rumbo a su participación en el Clásico Mundial de Beisbol que arranca la próxima semana.

Gil, quien retomó las riendas del Tri de beisbol después de dirigir a los Charros de Jalisco a la conquista de la pasada Serie del Caribe de Guadalajara, comenzó esta concentración para poner a punto a aquellos seleccionados que se encuentran en la agencia libre y a quienes pertenecen a equipos de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Los jugadores de México iniciaron su concentración

Se espera que a partir del 1 de marzo sea cuando se reúna todo el roster en Phoenix, ya que el día 2 tendrán una práctica grupal, mientras que el 3 y 4 de marzo enfrentarán a los Arizona Diamondbacks a los Los Angeles Dodgers, respectivamente.

El mismo 4 de marzo el equipo volará a Houston donde practicarán al siguiente día; el viernes 6 abrirán su participación en el Clásico Mundial enfrentando a Gran Bretaña, mientras que el domingo 8 jugará su primer duelo como local, ante Brasil; el lunes 9 de marzo enfrentará a Estados Unidos como visitante; y cerrará su actividad de grupo el miércoles 11 de marzo, como local, ante Italia.

El Tri de Beisbol dejó una muy buena impresión en la edición anterior

Sin embargo, la escuadra azteca llegará mermada a esta competencia, con un cuadro muy diferente al que presentó en la edición de 2023, donde sorprendió a todos con un tercer lugar que pudo terminar siendo mejor, si hubieran podido sostener su ventaja sobre Japón en las semifinales.

Apenas el martes, se dio a conocer que el sonorense Ramón Urías no participará en esta ocasión, después de llegar a un arreglo con los St. Louis Cardinals a un contrato por una temporada, por lo que decidió bajarse de la selección y enfocar sus baterías a prepararse con los pajaritos rojos para la próxima campaña de Grandes Ligas.

Otro que también declinó representar al equipo tricolor, es el derecho de los Minnesota Twins, Taj Bradley, eligiendo también enfocarse en la preparación para su primera temporada completa con el equipo. Bradley estaba programado para lanzar por México en el próximo evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui