No le alcanza a los Halcones de Obregón y caen en peleado juego ante Zonkeys de Tijuana

Ciudad Obregón, Sonora.- En un encuentro que resultó muy peleado de principio a fin, incluso más que el primero de la serie, los Zonkeys de Tijuana remontaron en los segundos finales y con pizarra de 79-78 derrotaron a los Halcones de Obregón para dividir la serie de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa disputada en la Arena Itson.

Después de que Alex Williams metiera par de tiros libres para darle la vuelta al marcador y con 2.1 segundos por delante, Tony Farmer recibió el balón y después de driblar a un rival logró encestar, pero el reloj de juego ya había expirado, por lo que la canasta no contó.

Tony Farmer no pudo darle el triunfo a los emplumados

El encuentro arrancó con un primer cuarto en el que ambas escuadras quedaron a deber en puntería y que finalizó con un exiguo 13-7 a favor de los emplumados, con un reducido 30 por ciento en tiros de campo para Halcones (4-13) y de 18 por ciento para los visitantes (3-16).

Fue en el segundo periodo donde ambos equipos lograron enderezar la mira, mejorando el espectáculo para los aficionados que se dieron cita en la Arena Itson para apoyar a los emplumados, y aunque los visitantes reaccionaron (21-21) solo les alcanzó para acercarse en la pizarra, 34-28. Greg Whittington fue el mejor ofensivo por los Halcones en estos primeros 20 minutos de juego, al meter 11 puntos; mientras que por los 'burro cebras' destacó Markedric Bell con 7 unidades.

Moss busca meter dos puntos

Para el tercer cuarto, ambas escuadras sacaron a relucir el juego fuerte con jugadas al límite y aunque Tijuana mantuvo su ofensiva (21-21), no logró darle alcance a los sonorenses, que poco a poco fueron incrementando su ventaja en el marcador, hasta el cuarto final.

Los visitantes reaccionaron en el último periodo y con una ofensiva de 31-23 que incluyó cuatro triples, lograron darle al vuelta al marcador, para quedarse con el triunfo. Greg Whittington, quien fue el mejor anotador por los emplumados, tuvo que dejar el encuentro casi al final del último cuarto, cuando sufrió una colisión con un jugador de los Zonkeys al ir en busca de un balón y sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

Whittington salió lesionado del juego

Los mejores anotadores por Halcones fueron Greg Whittington con 22 puntos, Jaden House con 16 y Jahvari Josiah con 15; de los fronterizos, Billy Preston igualó como máximo anotador con 22 puntos, apoyado por Markedric Bell con 14 y Alex Williams con 10; en defensa, Edogi sumó 8 rebotes, mientras que Lightfoot y Bell registraron 2 bloqueos cada uno.

Fuente: Tribuna del Yaqui