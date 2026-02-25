Pitcher de los Charros y receptor de Jaguares ganan el Guante de Oro: Conoce de quiénes se trata

Guadalajara, Jalisco.- Aunque la actividad del beisbol invernal ya culminó desde hace unas semanas, la temporada de premios apenas comienza. Este miércoles 25 de febrero, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) dio a conocer a los primeros ganadores del Guante de Oro.

Luis Iván Rodríguez, de los Charros de Jalisco, se llevó el galardón como el mejor pitcher a la defensiva del torneo. Este reconocimiento le llega tras no cometer pifias en 19 oportunidades, en los 13 juegos que vio acción con el conjunto de la perla tapatía.

Por otra parte, en términos generales, el también conocido como 'El Shocker' fue uno de los brazos de confianza de Benjamín Gil durante la temporada. El inicialista terminó con una marca de cuatro victorias y tres derrotas, con además una efectividad de 3.53 y 38 ponches.

¡SHOCKER DE ORO!uD83CuDF96?uD83CuDF96?

Por segundo año consecutivo, Luis Iván Rodríguez se adjudica el Guante de Oro en la LAMP, ¡Enhorabuena, Paisano!uD83DuDC34uD83DuDD1DuD83CuDFC6 pic.twitter.com/3Xo1DNSSrm — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) February 25, 2026

A su vez, Luis Iván Rodríguez fue pieza importante en el flamante bicampeonato de los Charros de Jalisco; además, formó parte del equipo ganador de la Serie del Caribe 2026, donde inclusive saltó a la lomita de los disparos con los colores de México, firmando una campaña histórica.

Receptor dorado

Mientras que el catcher que fue premiado con el Guante de Oro es José Heberto Félix, de los Jaguares de Nayarit, al finalizar con un porcentaje de fildeo de .997, cometiendo solo un error en 329 oportunidades, en 54 juegos que estuvo detrás del plato del conjunto nayarita.

Aunque el puesto en la receptoría estuvo peleado con los felinos, Heberto le ganó la carrera defensivamente a Rivado Valenzuela, quien igualmente levantó la mano con el club, pero a la ofensiva. En el caso de Félix, volvió a demostrar su nivel con el guante y quedó demostrado por qué es uno de los mejores catchers del beisbol mexicano.

Colectivamente, los Jaguares de Nayarit sellaron una campaña legendaria, ya que en su debut dentro de la LAMP, terminaron en primer lugar de la tabla general, cayendo en la primera ronda de los playoffs por los Algodoneros de Guasave en solamente cinco compromisos.

Defensa de orouD83EuDD0CuD83CuDFFC



José Félix y Luis Iván Rodríguez demostraron que el Guante de Oro se gana con reflejos y jugadas clave a la defensivauD83DuDE0EuD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO?? pic.twitter.com/xgzC2dUw96 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 25, 2026

Se espera que en lo que resta de la semana, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) también presente a los ganadores del Guante de Oro, pero dentro del cuadro, y posteriormente informar a los jardineros que destacaron con el guante en todo el circuito invernal del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui