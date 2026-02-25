Pumas analiza oferta multimillonaria del Brasileirao por una de sus figuras en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los Pumas han tenido uno de sus mejores inicios de torneo en el Clausura 2026, ya que luego de siete jornadas marcha con paso invicto y se encuentra en las primeras posiciones de la tabla. A pesar de la armonía del equipo, pudieran resentir una dura baja en las próximas semanas luego de que el Botafogo pusiera una oferta multimillonaria para hacerse de los servicios de Nathan Silva.

El jugador brasileño arribó a Pumas en julio del 2023, procedente del Atlético Mineiro; el defensa central de 28 años se ha consolidado como una de las máximas figuras en la zaga defensiva del cuadro universitario. En total, Silva registra más de 100 partidos oficiales, en los que ha podido marcar un total de cinco goles y una asistencia en poco menos de 10 mil minutos disputados en cancha.

En el Clausura 2026 ha disputado todas las jornadas como titular, además de completar el partido. Muestra de su calidad y buen estado físico es su constancia en la cancha, ya que a lo largo del torneo actual, además del Apertura 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, ha participado en todos los compromisos.

¡CONFIRMADO! 💥



El jugador que SALDRÍA de Pumas para jugar en la Serie A. 😱

Esta es la oferta que lanzó Botafogo

De acuerdo a la información citada por varios medios, el legendario club brasileño habría enviado una propuesta que ronda entre el 1.8 y los 2 millones de euros por la compra total de la carta de Nathan. El Botafogo estaría a la espera de una respuesta que les permita analizar más opciones antes de que finalice el mercado de fichajes en el Brasileirao.

Por parte del equipo universitario, se está analizando el reparto económico, ya que ellos no poseen los derechos totales del jugador y solo cuentan con un 70 por ciento de su carta, mientras que su antiguo club conserva el 20 por ciento y el resto es del propio Silva. En caso de concretarse la venta con la oferta inicial, del total del dinero, solo un aproximado de los 1.2 millones netos estarían arribando para el equipo mexicano.

🚨 Botafogo fez uma proposta oficial pelo zagueiro Nathan Silva, do Pumas, do México.



A oferta foi de 1,8 milhão de euros por 100% dos direitos econômicos. O Alvinegro aguarda uma resposta.



Os direitos econômicos são divididos em: 70% do Pumas, 20% do Atlético-MG e 10% do…

Más allá de la cifra reducida en caso de aceptar la venta, la directiva de Pumas estaría evaluando el peso que representará perder a uno de sus mayores pilares defensivos a la mitad del torneo. Por ahora, la salida de Nathan no está cerca de suceder, pero por parte del equipo brasileño, estarían dispuestos a mejorar la oferta para contar con los servicios del sudamericano.

O Botafogo fez uma oferta pelo zagueiro Nathan, do Pumas. Um membro da diretoria do clube mexicano confirmou a oferta, que foi de 1,8 milhão de euros por 100% dos direitos econômicos. Agora, o Alvinegro aguarda uma resposta. Negociação em andamento.

Os direitos econômicos do…



Os direitos econômicos do… pic.twitter.com/cvLYwnH3QW — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui