Rayos no logran completar la faena y Toros de la Laguna rescatan el segundo de la serie

Hermosillo, Sonora.- En otra noche de gran intensidad y emociones en la Arena sonora, Rayos de Hermosillo jugó su cuarto partido de manera consecutiva en su propia cancha en un encuentro que fue ganado por los visitantes Toros de la Laguna, con pizarra de 90-77.

De la misma manera que terminaron el primer juego de la serie, de esa forma iniciaron el segundo compromiso los dirigidos por Elián Villafañe al dominar desde el salto entre dos el primer periodo de la regulación, manteniendo sin puntos a los visitantes durante más de dos minutos, finalizando el primer cuarto a favor de Rayos 26-17.

Los hermosillenses no pudieron ante la visita



El segundo periodo, el líder de la competencia ajustó su defensiva y con certeros tiros a la canasta, lograron acercarse en el marcador con una corrida de 10-2 para colocar la pizarra 28-27 con 7:38 minutos por jugarse. Sin embargo Rayos contrarrestó el ataque de la quinteta visitante y logró mantener la ventaja al medio tiempo 43-38, para irse al descanso de medio tiempo.

La afición de Rayos respondió en toda la serie



Al regresar del descanso, Toros embocó ofensivas consecutivas para tomar la ventaja 52-47 con poco menos de siete minutos por jugarse en el periodo, lo que obligó coach del equipo capitalino a pedir un tiempo fuera para acomodar a sus jugadores, pero aunque lograron remontar, el conjunto visitante tomó la delantera por 66-60 con sólo diez minutos de juego restantes.

El último cuarto Toros se fue adelante con rápidas transiciones, disparos desde el perímetro y un control del reloj, que le dieron una ventaja de 10 puntos con tres minutos por jugarse con la que sentenciaron el resultado.

Los mejores anotadores del partido fueron Romeao Ferguson con 18 puntos y Kiandre Gaddy con 16 por Rayos, mientras que por los visitantes respondieron Jordan Glynn quien encestó 18 tantos, Raven Barber con 16 y Austin Wrighten con 15. Después de este par de series en casa, los Rayos de Hermosillo descansarán el fin de semana para después salir a carretera y visitar a los Venados de Mazatlán en el puerto sinaloense, a partir del martes 3 de marzo.

Fuente: Tribuna del Yaqui