Real Madrid hace lo justo; elimina al Benfica y logra avanzar a los octavos de final en la Champions

Ciudad de México.- El Real Madrid logró sacudirse los fantasmas y sellar su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras imponerse por segunda ocasión al Benfica. En un encuentro que fue de más a menos, Aurélien Tchouaméni y Vinicius Junior firmaron las anotaciones que aseguraron el boleto merengue a la siguiente ronda del torneo continental.

El compromiso en el Santiago Bernabéu arrancó con intensidad por parte del conjunto visitante. Desde los primeros minutos, el Benfica logró incomodar a la zaga madridista, dejando claro que saldría decidido a revertir la eliminatoria. Al 14’, Rafa Silva consiguió igualar el marcador global tras aprovechar una serie de rebotes dentro del área y mandar el balón al fondo.

Lejos de desmoronarse, el gol en contra despertó a los dirigidos por Álvaro Arbeloa, quienes, con una reacción que fue inmediata, lograron empatar el encuentro. Apenas un par de minutos después, Federico Valverde comandó un contragolpe por el sector derecho y envió un servicio raso al punto penal, donde Tchouaméni apareció cerrando la pinza y definió con parte interna, pegado al poste, para devolver la ventaja en la serie.

El Real Madrid comenzó a asumir el control del balón y del ritmo, generando mayor sensación de peligro. Pasada la media hora, los blancos incluso lograron marcar el segundo, pero la acción fue invalidada por una posición adelantada milimétrica. Sin demasiadas ocasiones claras en el tramo final del primer tiempo, ambos equipos se fueron al descanso con empate a un tanto, aunque con ventaja global para los locales.

En la segunda mitad se mantuvo con una tónica similar, pues el cuadro 'merengue' administró la posesión y el tiempo, pero sin lograr traducir su dominio en oportunidades contundentes. El momento más tenso llegó al 76’, tras un fuerte choque entre jugadores del Real Madrid que dejó a Marco Asensio tendido sobre el césped. El español no pudo continuar y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, generando preocupación en el banquillo y la grada.

Cuando el duelo parecía encaminarse a un cierre apretado, llegó la jugada que sentenció la eliminatoria. Al 80’, nuevamente Valverde filtró un pase preciso para Vinicius, quien condujo a toda velocidad por más de 30 metros y definió con categoría al segundo palo, dejando sin opciones al guardameta y asegurando la clasificación madridista.

Fuente: Tribuna del Yaqui